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Evlilik Hakkında Her Şey'de bugün: Azra, kilit tanık bakıcıya ulaşabilecek mi? - Son Dakika

Evlilik Hakkında Her Şey'de bugün: Azra, kilit tanık bakıcıya ulaşabilecek mi?

07.12.2021 16:56

Salı akşamlarının sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'de bugün çok hareketli sahneler izleyiciyi bekliyor. Azra ve melisa Nedim'in fiziksel şiddetine maruz kalıyor. Sanem, Uralı sevdiğini hem kendisine hem de annesine itiraf edecektir.

Azra, Melisa davasında kilit tanık olan bakıcıya ulaşmaya kararlıdır. Bunun için Sanem'den yardım ister. Serhan Yıldırım'a Nedim'e karşı kullanabileceği bir delil verirken Nedim'in büroya gelmesiyle işler karışır. DNA sonucunun etkisiyle öfkesine yenik düşen Ural, Sanem ve Alina'yla arasını düzeltmek istemektedir. Ancak bu çabaların sürpriz bir davetle sonuçlanacağından haberi yoktur. Çolpan yeni büroya adapte olmaya çalışırken yeni bir asistan arayışına girer.

Azra'ya karşı kendisine Neyran'ı avukat olarak tutan Sergen ve Neyran arasındaki ilişki ilerlemektedir. Bu tehlikeli yakınlaşmanın, Melisa ve Koray davasına çok önemli etkileri olacaktır. Azra ve Yıldırım'ın teklifini reddeden Neyran ve Koray'ın planı işlemektedir. Köşeye sıkışan Azra ve Yıldırım'ın Melisa davasını kazanabilmeleri için artık bir mucizeye ihtiyaçları vardır.

Evlilik Hakkında Her Şey'de bugün: Azra, kilit tanık bakıcıya ulaşabilecek mi?

Evlilik Hakkında Her Şey, Gökçe Bahadır, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlilik Hakkında Her Şey'de bugün: Azra, kilit tanık bakıcıya ulaşabilecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Evlilik Hakkında Her Şey'de bugün: Azra, kilit tanık bakıcıya ulaşabilecek mi? - Son Dakika
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