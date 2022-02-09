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Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün neler oldu? Nadide'nin tehditleri karşısında Songül ne yapacak? - Son Dakika

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün neler oldu? Nadide'nin tehditleri karşısında Songül ne yapacak?

09.02.2022 12:48
Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün neler oldu? Nadide'nin tehditleri karşısında Songül ne yapacak?

Dün akşam FOX ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Azra ve Sanem girdikleri yolda tehlike ile karşı karşıya kalacaktır.

Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde sular durulmuyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİNİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldırım ve Bora'nın geçmişlerindeki sır perdesi aralanırken, Yıldırım'dan şüphelenen Sanem'in bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur.Gözünü karartan Sanem düşmanın inine girmenin yollarını arar. Yüzükle yakalanan Songül, Nadide tarafından tehdit edilmeye başlanır.Azra'nın Songül'ü kurtarmak için bir planı vardır fakat bunun için duayen avukatların yardımı gerekmektedir. Erman ve Çolpan, Songül davasında Azra'ya sürpriz bir yardımda bulunurlar. Bununla beraber Güneş'in kafesini yeni üsleri olarak belirleyen Erman ve Çolpan, "kırk yıllık günah" olarak adlandırdıkları Vedat Parmaksız davasını, Azra, Sanem ve Yıldırım'la paylaşırlar. Bora hakkındaki düğümü çözmenin tek yolu, onun gerçekte kim olduğunu öğrenmekten geçmektedir. Sonuç olarak Vedat Parmaksız ve Bora arasında bir bağ olup olmadığını araştırmaya karar verirler. Fakat bunun için önemli bir düşmanının yardımına ihtiyaçları vardır. Bu meseleyi sona erdirmeye kararlı olan Azra ve Sanem'i tehlikeli bir yolculuk beklemektedir.

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Evlilik Hakkında Her Şey, Gökçe Bahadır, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün neler oldu? Nadide'nin tehditleri karşısında Songül ne yapacak? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün neler oldu? Nadide'nin tehditleri karşısında Songül ne yapacak? - Son Dakika
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