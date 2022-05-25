Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Bora'yı kurtarmak isteyen Sanem hangi hamleyi yaptı?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey, dün akşam 32. bölümüyle izleyiciyle buluştu.



Evlilik Hakkında Her Şey 32. bölümde Sanem'in Bora ile yaşamak için evi terk etmesi, Çolpan ile arasındaki soğuk savaş dönemini başlatmış olur.

BORA GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞİYOR

Erman, Çolpan ve Sanem her yerde Bora'yı aramalarına rağmen bir türlü ona ulaşamazlar. Bora'nın kendisini terk ettiğini düşünen Sanem'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Bora karanlık geçmişinin izlerini takip ederek biyolojik babası hakkında sarsıcı bilgilere ulaşır. Çolpan sebep olduğu şeyden ötürü büyük bir vicdan azabı yaşar ve kızlarının hayatındaki rolünü sorgulamaya başlar.

DENİZ İLE TANEM ARASINDA EVLİLİK SÖZLEŞMESİ KRİZİ

Başarılı gurbetçi futbolcu Deniz Kassel ve ünlü manken Tanem arasındaki evlilik sözleşmesi krizi, Azra ve Efe'nin ilişkisinin sürpriz bir şekilde sınanmasına sebep olacaktır. Bora'yı içine düştüğü karanlıktan kurtarmaya kararlı olan Sanem, hayatının kumarını oynamaya karar verir.