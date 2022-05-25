FOX TV ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey, dün akşam 32. bölümüyle izleyiciyle buluştu.
Evlilik Hakkında Her Şey 32. bölümde Sanem'in Bora ile yaşamak için evi terk etmesi, Çolpan ile arasındaki soğuk savaş dönemini başlatmış olur.
Erman, Çolpan ve Sanem her yerde Bora'yı aramalarına rağmen bir türlü ona ulaşamazlar. Bora'nın kendisini terk ettiğini düşünen Sanem'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Bora karanlık geçmişinin izlerini takip ederek biyolojik babası hakkında sarsıcı bilgilere ulaşır. Çolpan sebep olduğu şeyden ötürü büyük bir vicdan azabı yaşar ve kızlarının hayatındaki rolünü sorgulamaya başlar.
Başarılı gurbetçi futbolcu Deniz Kassel ve ünlü manken Tanem arasındaki evlilik sözleşmesi krizi, Azra ve Efe'nin ilişkisinin sürpriz bir şekilde sınanmasına sebep olacaktır. Bora'yı içine düştüğü karanlıktan kurtarmaya kararlı olan Sanem, hayatının kumarını oynamaya karar verir.
Son Dakika › Magazin › Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Bora'yı kurtarmak isteyen Sanem hangi hamleyi yaptı? - Son Dakika