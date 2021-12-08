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"Evlilik Hakkında Her Şey"i koronavirüs vurdu! - Son Dakika

"Evlilik Hakkında Her Şey"i koronavirüs vurdu!

08.12.2021 10:46
"Evlilik Hakkında Her Şey"i koronavirüs vurdu!

MF Yapım tarafından yapılan açıklamada "Evlilik Hakkında Her Şey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her Salı buluşmak üzere!" denildi.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi; hem iyi reytingler alan hem hikayesi çok beğenilen hem de sosyal medyada güçlü bir etkileşim oluşturmayı başaran bir yapım oldu.

Ancak Evlilik Hakkında Her Şey setinde her şey güzel giderken koronavirüs vakaları da bir anda ortaya çıktı. Bu durum ekibin tüm çalışma düzenini etkileyince de çekimlere ara verilmek zorunda kalındı.

MF Yapım ve Fox TV tarafından yapılan bilgilendirmede dizinin önümüzdeki hafta yayına gelemeyeceği açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Evlilik Hakkında Her Şey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her Salı buluşmak üzere!"

'Evlilik Hakkında Her Şey'i koronavirüs vurdu!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Evlilik Hakkında Her Şey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her Salı buluşmak üzere!"

Dizi bir hafta ekranda olmayacak. Yeni bölüm ise 21 Aralık Salı akşamı izleyici ile buluşacak.

THE SPLIT VERSİYONU

Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk'un başrollerinde yer aldığı dizinin 7 Aralık akşamı 12. bölümü yayınlandı. Evlilikler ve boşanmaların iç yüzünü ekrana taşıyan dizi, milyonlarca hayrana sahip. The Split isimli İngiliz yapımından uyarlanan diziyi en çok da kadın izleyiciler sahiplendi.

Evlilik Hakkında Her Şey i koronavirüs vurdu!

Evlilik Hakkında Her Şey, Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Evlilik Hakkında Her Şey'i koronavirüs vurdu! - Son Dakika Magazin


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