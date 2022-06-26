Evlilik İçin İlk Adımı Attılar! - Son Dakika
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Evlilik İçin İlk Adımı Attılar!

26.06.2022 19:21
Evlilik İçin İlk Adımı Attılar!

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'i ailesinden istedi ve çift söz yüzüklerini taktı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Zekariyaköy'deki evinde Oğuzhan Koç ve ailesini ağırladı.

Kız isteme merasiminden sonra ünlü çiftin nişan yüzükleri aile arasında takıldı.

Oğuzhan Koç ailesiyle birlikte Demet Özdemir'in evine giderek Demet Özdemir'i annesinden istedi.

Ardından yüzüklerin takıldığı gün nişan da yapıldı.

Çift, yaz sonuna kadar evlenmeyi planlıyor. Yer ve mekanın henüz belli olmadığını söyleyen ikili henüz bir yere karar veremedi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Cephesinde Flaş Gelişme! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Cephesinde Flaş Gelişme! Demet Özdemir Müjdeli Haberi Verdi Demet Özdemir Müjdeli Haberi Verdi
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Evlilik İçin İlk Adımı Attılar! - Son Dakika

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