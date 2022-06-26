Çift, yaz sonuna kadar evlenmeyi planlıyor. Yer ve mekanın henüz belli olmadığını söyleyen ikili henüz bir yere karar veremedi.

Kaynak: Snob Magazin

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Evlilik İçin İlk Adımı Attılar! - Son Dakika

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