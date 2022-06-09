Evlilik Öncesi Hayranlarını Üzen Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Evlilik Öncesi Hayranlarını Üzen Açıklama

09.06.2022 10:12
Evlilik Öncesi Hayranlarını Üzen Açıklama

Yaz ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlenmesi beklenen oyuncu Demet Özdemir, önceki gün Bebek'te bulunan bir kaş merkezi çıkışı görüntülendi. Özdemir, gelinlik itirafıyla sevenlerini hem şaşırttı hem de üzdü. İşte detaylar...

Yaz ayında evlenmeleri beklenen Demet Özdemir- Oğuzhan Koç çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen ünlü çifte, düğün törenlerinin dört gün süreceği iddiası soruldu.

"DÜĞÜNÜMÜZ İKİ GÜN SÜREBİLİR"

Bu iddiaya yanıt veren Demet Özdemir, "Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmek istiyoruz, herkese zaman ayırmak istiyoruz. O yüzden şimdiden bir şey söyleyip, daha sonra onu yapamamak kötü olur" ifadelerini kullandı.

Yaz ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlenmesi beklenen oyuncu Demet Özdemir, önceki gün Bebek'te bulunan bir kaş merkezi çıkışı görüntülendi.

"İKİMİZ DE BİRBİRİMİZE ÇOK ŞANSLI GELDİK"

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan Özdemir, "İkimiz de birbirimize çok şanslı geldik. İkimiz de çok mutluyuz. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum." şeklinde konuştu.

Evlilik Öncesi Hayranlarını Üzen Açıklama

"GELİNLİK GİYMEYİ HAYAL ETMİYORDUM"

Henüz gelinlik seçmediğini belirten oyuncu, "Gelinlik provasını tabii ki yapacağım ancak onun için yarım gün ayıramam. İstediğim gibi olması için tüm günümü provada geçirmeliyim." dedi.

Hayalinde özel bir şey olmadığını belirten Demet Özdemir, "Ben 15 yaşından bu yana çalışıyorum. Hiç düğün dernek, gelinlik falan hayal etmediğimi fark ettim. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum." diyerek sevenlerini hem üzdü hem de şaşırttı.

"DÜĞÜN İSTANBUL'DA OLACAK"

Düğünün Çeşme'de olacağı iddiasına yanıt veren oyuncu, "Arkadaşlar kesin bir şey söyleyemiyorum ancak yüksek ihtimal İstanbul olacak." açıklamasını yaptı.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

Evlilik Öncesi Hayranlarını Üzen Açıklama
Evlilik Öncesi Hayranlarını Üzen Açıklama
Evlilik Öncesi Hayranlarını Üzen Açıklama
Evlilik Öncesi Hayranlarını Üzen Açıklama

YORUMLAR
500
Bebek arabasıyla karşıya geçmeye çalışan anne ve çocuklarına araba çarptı... O anlar kamerada Bebek arabasıyla karşıya geçmeye çalışan anne ve çocuklarına araba çarptı... O anlar kamerada Anne ve 2 çocuğuna otomobil çarpma anı kamerada Anne ve 2 çocuğuna otomobil çarpma anı kamerada
Kaynak: Snob Magazin

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlilik Öncesi Hayranlarını Üzen Açıklama - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız bir yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:58:10. #1.13#
SON DAKİKA: Evlilik Öncesi Hayranlarını Üzen Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement