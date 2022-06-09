Evlilik Öncesi Hayranlarını Üzen Açıklama

Yaz ayında evlenmeleri beklenen Demet Özdemir- Oğuzhan Koç çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen ünlü çifte, düğün törenlerinin dört gün süreceği iddiası soruldu.

"DÜĞÜNÜMÜZ İKİ GÜN SÜREBİLİR"

Bu iddiaya yanıt veren Demet Özdemir, "Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmek istiyoruz, herkese zaman ayırmak istiyoruz. O yüzden şimdiden bir şey söyleyip, daha sonra onu yapamamak kötü olur" ifadelerini kullandı.

Yaz ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlenmesi beklenen oyuncu Demet Özdemir, önceki gün Bebek'te bulunan bir kaş merkezi çıkışı görüntülendi.

"İKİMİZ DE BİRBİRİMİZE ÇOK ŞANSLI GELDİK"

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan Özdemir, "İkimiz de birbirimize çok şanslı geldik. İkimiz de çok mutluyuz. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum." şeklinde konuştu.

"GELİNLİK GİYMEYİ HAYAL ETMİYORDUM"

Henüz gelinlik seçmediğini belirten oyuncu, "Gelinlik provasını tabii ki yapacağım ancak onun için yarım gün ayıramam. İstediğim gibi olması için tüm günümü provada geçirmeliyim." dedi.

Hayalinde özel bir şey olmadığını belirten Demet Özdemir, "Ben 15 yaşından bu yana çalışıyorum. Hiç düğün dernek, gelinlik falan hayal etmediğimi fark ettim. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum." diyerek sevenlerini hem üzdü hem de şaşırttı.

"DÜĞÜN İSTANBUL'DA OLACAK"

Düğünün Çeşme'de olacağı iddiasına yanıt veren oyuncu, "Arkadaşlar kesin bir şey söyleyemiyorum ancak yüksek ihtimal İstanbul olacak." açıklamasını yaptı.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.