Üye Girişi
Evlilik Yolunda İlk Adımı Attılar! Böyle Duyurdu... - Son Dakika

Evlilik Yolunda İlk Adımı Attılar! Böyle Duyurdu...

16.02.2022 13:44
Evlilik Yolunda İlk Adımı Attılar! Böyle Duyurdu...

Sosyal medya fenomeni Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı. Doğruer sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. İşte detaylar...

Sosyal medyada içerikler üreten Dila Tarkan, iki yıldır Dağhan Doğruer ile aşk yaşıyor. Bir süre önce Miami'ye giden ikiliden sevindiren haber geldi.

BU SÖZLERLE DUYURDU

Dila Tarkan, Sevgililer Günü'nde romantik bir evlilik teklifi aldı.

Sevgilisi Dağhan Doğruer'in teklifine 'evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

DİLA TARKAN KİMDİR?

Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne; Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran Dila Tarkan, 1993 yılında doğdu. 2022 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Ünlü markalara stil danışmanlığı yapmaktadır. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmektedir.

Evlilik Yolunda İlk Adımı Attılar! Böyle Duyurdu...
Evlilik Yolunda İlk Adımı Attılar! Böyle Duyurdu...
Evlilik Yolunda İlk Adımı Attılar! Böyle Duyurdu...
Evlilik Yolunda İlk Adımı Attılar! Böyle Duyurdu...

YORUMLAR
500

Dila Tarkan, Evlilik, Tarkan, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Evlilik Yolunda İlk Adımı Attılar! Böyle Duyurdu... - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
13:46 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı
13:35 Köpekleri taşladığını görünce uyardılar! Gözü dönmüş adam, köpekleri bırakıp onlara saldırdı
13:34 NATO uyardı: Ukrayna'ya yönelik işgal her an başlayabilir
13:34 Kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakan Sergio Agüero anlattı: Bayern bana geldi ama Sosa'yı beğendi
13:32 Halil Dervişoğlu yuvadan uçuyor! İngiliz ekibi Brentford'la temasta
08:57 Arsızlığın böylesi! Çaldığı tüpü geri bayiye sattı
13:12 İki yıl önce "telefonunu çıkar" diyordu, şimdi hükümete demediğini bırakmadı! İşte o sokak röportajı
12:52 Eski manken Firdevs Alkan'ın şüpheli ölümü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
12:48 Yaş 20, kazandığı para 111 bin TL
12:22 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 13:50:21. #1.13#
SON DAKİKA: Evlilik Yolunda İlk Adımı Attılar! Böyle Duyurdu... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement