Evliya Çelebi Asırlar Sonra İstanbul Sahnelerinde - Son Dakika
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Evliya Çelebi Asırlar Sonra İstanbul Sahnelerinde

22.04.2022 17:34
Evliya Çelebi Asırlar Sonra İstanbul Sahnelerinde

Evliya Çelebi ölümünden 500 sene sonra ilk kez bir tiyatro sahnesinde oyuncu Taylan Güner'in tek kişilik oyunu ile izleyiciyle buluştu. İşte detaylar...

Osmanlı döneminde yaşayan ve dünyanın gelmiş geçmiş en önemli kaşiflerinden olan Evliya Çelebi, Orijinal Fikirler Ofisi'nin katkıları ve ünlü oyuncu Taylan Güner'in tek kişilik performansıyla 'Evliya Çelebi İstanbul Hatıraları' adı altında izleyicilerle buluştu.

SEYİRCİLERDEN TAM NOT ALDI

İlk olarak Ümraniye Şehir Tiyatroları'nda sahne alan ve seyirciden tam not alan oyun, Çelebi'nin zaman yolculuğu yaparak tiyatro sahnesine gelmesiyle başlıyor.

Seyahatnamede geçen İstanbul'u Evliya Çelebi'nin kıvrak zekası ve nev-i şahsına münhasır zekasıyla bizlere aktardığı kıssadan hisseleri tiyatro sahnesinde canlandıran oyuncu Taylan Güner aynı zamanda gösterinin yönetmenliğini de üstleniyor.

Yazar Coşkun Ali'nin kaleme aldığı 'Evliya Çelebi İstanbul Hatıraları', Seyahatname'nin 1 ve 2'de yer alan hatıraları günümüz diliyle ama geleneksel tiyatro dilinden uzaklaşmadan anlatıyor.

Evliya Çelebi Asırlar Sonra İstanbul Sahnelerinde
Evliya Çelebi Asırlar Sonra İstanbul Sahnelerinde

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Evliya Çelebi Asırlar Sonra İstanbul Sahnelerinde - Son Dakika


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