Sergilediği performans için Gürman'a Hataylılar adına teşekkürlerini de ileten Özkaya, Expo alanlarında sanat ve eğlencenin devam edeceğini söyledi. - HATAY

7'den 70'e her yaştan insanın ilgiyle izlediği konserde eğlence ve alkış eksik olmadı.

Kaynak: İHA

Öykü Gürman, Antakya, Hatay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Hatay'da flamenko rüzgarı - Son Dakika

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