Hatay'da flamenko rüzgarı - Son Dakika
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Hatay'da flamenko rüzgarı

31.07.2022 09:46
Hatay'da flamenko rüzgarı

Expo 2021 Hatay, Türk pop ve flamenko şarkıcısı Öykü Gürman'ı ağırladı.

Expo 2021 Hatay, Türk pop ve flamenko şarkıcısı Öykü Gürman'ı ağırladı.

Hataylı hayranlarıyla Antakya Expo alanındaki amfitiyatroda buluşan Gürman, sevilen şarkıları ile dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

7'den 70'e her yaştan insanın ilgiyle izlediği konserde eğlence ve alkış eksik olmadı.

Konserin sonunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, şarkıcıya çiçek hediye etti.

Sergilediği performans için Gürman'a Hataylılar adına teşekkürlerini de ileten Özkaya, Expo alanlarında sanat ve eğlencenin devam edeceğini söyledi. - HATAY

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Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor Öykü Gürman Expo'21 Hatay'da Konser Verdi Öykü Gürman Expo'21 Hatay'da Konser Verdi
Kaynak: İHA

Öykü Gürman, Antakya, Hatay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hatay'da flamenko rüzgarı - Son Dakika

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