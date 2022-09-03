Melike Şahin'in İstanbul'daki konserine, Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dansı damga vurdu - Son Dakika
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Melike Şahin'in İstanbul'daki konserine, Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dansı damga vurdu

03.09.2022 12:21

İstanbul Açık hava Tiyatrosu'nda sahne alan şarkıcı Melike Şahin'in konserine konuk olarak katılan ünlü komedyen Cem Yılmaz ile oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun karşılıklı dansı geceye damga vurdu.

Şarkıcı Melike Şahin, İstanbul Açık hava Tiyatrosu'nda konser verdi. Konuk olarak katıldığı görülen Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu ikilisi, danslarıyla geceye damga vurdu. O anlar saniye saniye çevredekilerin kamerasına yansıdı.

İSKOÇYA'NIN MİLLİ KIYAFETİYLE VERDİKLERİ POZ ÇOK KONUŞULDU

İkilinin İskoçya'ya gitmesinin ardından sosyal medyada en konuşulanları arasına yer aldı. Yılmaz ve Kaygılaroğlu'nun İskoçya'nın milli kıyafeti kilt giyerek verdikleri poz çok beğenilmişti.

BU SEFER DE KARŞILIKLI OYNADILAR

Yılmaz ve Kaygılaroğlu, Melike Şahin'in sahne aldığı konserde yeniden bir araya geldi. "Fesuphanallah" şarkısının söylendiği sırada ikili karşılıklı oynayarak şarkıya eşlik etti. O anlar, konseri izlemeye gelen seyirciler tarafından böyle görüntülendi.

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Melike Şahin, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melike Şahin'in İstanbul'daki konserine, Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dansı damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melike Şahin'in İstanbul'daki konserine, Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dansı damga vurdu - Son Dakika
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