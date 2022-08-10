17. sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oldu

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun başrollerini paylaştığı, yapımcılığını da Erler Film'in üstlendiği Arka Sokaklar dizisi, eylül ayında yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Uzun yıllardır yayınlanan diziye 5 yeni isim dahil oldu.

RIZA BABA'NIN EKİBİ BÜYÜYOR

Oyuncular Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova, dizinin 17'nci sezonunda Rıza Baba'nın ekinin yeni polislerini oynayacak. Cansın Çekili, Komiser Ayşe Arıcan karakterine, Batuhan Ekşi Komiser Yavuz Aslan karakterine Sebahat Kumaş ise Komiser Yardımcısı Nurcan karakterine hayat verecek. Ayrıca, Cem Uçan Kadem, Nuray Hüseynova ise Amina karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

İşte kadroya dahil olan isimler...