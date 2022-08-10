17. sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oldu - Son Dakika
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17. sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oldu

10.08.2022 08:26
17. sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oldu

Eylül ayında ekranlara dönmeye hazırlanan Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oldu. 17. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan diziye Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova katıldı.

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun başrollerini paylaştığı, yapımcılığını da Erler Film'in üstlendiği Arka Sokaklar dizisi, eylül ayında yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Uzun yıllardır yayınlanan diziye 5 yeni isim dahil oldu.

RIZA BABA'NIN EKİBİ BÜYÜYOR

Oyuncular Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova, dizinin 17'nci sezonunda Rıza Baba'nın ekinin yeni polislerini oynayacak. Cansın Çekili, Komiser Ayşe Arıcan karakterine, Batuhan Ekşi Komiser Yavuz Aslan karakterine Sebahat Kumaş ise Komiser Yardımcısı Nurcan karakterine hayat verecek. Ayrıca, Cem Uçan Kadem, Nuray Hüseynova ise Amina karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

İşte kadroya dahil olan isimler...

17. sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oldu
17. sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oldu
17. sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oldu
17. sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oldu
17. sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oldu
17. sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oldu
17. sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oldu
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10 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı 10 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı 09 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı 09 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı

Arka Sokaklar, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 17. sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oldu - Son Dakika


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