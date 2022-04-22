Eylül ayında evleniyorlar: Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay kır düğünü yapacak - Son Dakika
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Eylül ayında evleniyorlar: Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay kır düğünü yapacak

22.04.2022 08:06

Yasak Elma'nın başrol oyuncularından Berk Oktay ve oyuncu nişanlısı Yıldız Çağrı Atiksoy Çeşme'de ya da İstanbul'da kır düğünü yapacak. Genç çift eylül ayında nikah masasına oturacak.

Şubat ayında nişanlanan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Yasak Elma'daki kariyerinden bahseden Berk Oktay, düğün tarihlerini de açıkladı.

"EYLÜL AYINDA KIR DÜĞÜNÜ YAPACAĞIZ"

Düğün hazırlıklarına başladıklarını belirten Oktay, düğünü eylül ayında yapmayı planladıklarını söyledi. Düğünü Çeşme'de ya da İstanbul'da yapacaklarını söyleyen Oktay, "Salon düğünü olmayacak. Eylül ayında kır düğünü düşünüyoruz. Ancak yer belli değil. Çeşme ya da İstanbul olacak. Sanırım büyük ihtimalle İstanbul olacak" dedi.

"BEN EŞİMİN SOYADINI ALMAM"

Eski futbolcu David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham'ın nikah masasına oturduğu Nicola Anne Peltz'e sevgisini göstermek için soyadını alması ile ilgili yorum yapan Berk Oktay, "Ben böyle bir şey yapmam" dedi. Yıldız Çağrı Atiksoy da nişanlısını destekledi.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğün tarihi belli oldu

"YASAK ELMA'DA OLUP OLMAYACAĞIM BELLİ DEĞİL"

Yasak Elma'nın 6.sezonon önümüzdeki yel devam edeceğini ancak kendisinin yer alıp almayacağının belli olmadığını belirten Berk Oktay, "Yapımcımızla oturup görüşürüz. Ama şu an net bir şey söz konusu değil. Senaryonun gidişatına göre. Kısmet" ifadelerini kullandı.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğün tarihi belli oldu
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğün tarihi belli oldu
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Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, İstanbul, Eylül, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eylül ayında evleniyorlar: Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay kır düğünü yapacak - Son Dakika


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