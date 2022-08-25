İstanbul Rooftop Festival İçin Geri Sayım Başladı

İstanbul'un eşsiz teraslarında güneşi dans ederek batıracağımız İstanbul Rooftop Festival, birbirinden farklı workshop deneyimleri, mekanların lezzetli mutfakları, yerli ve yabancı müzisyenlerin performansları ile bu sene de dopdolu geçecek.
SIRADIŞI BİR DENEYİM
9 terasta eş zamanlı olarak başlayacak olan etkinlikte, 50'ye yakın sanatçı performans sergileyerek şehrin eşsiz manzaralarında festivalcilere unutulmaz ve sıradışı bir deneyim yaşatacak.
İstanbulluların Eylül ayında klasikleşen festivali İstanbul Rooftop Festival ile katılımcılar, tek biletle birden çok terasta dilediği sanatçıları dinleyerek yaza veda edebilecek.
Mekanlar
B. Heaven Roof
J.W. Marriott Istanbul Bosphorus Sky Karaköy
Kastel Teras
Klein Garten
Los Altos
Rixos Pera İstanbul
Swissotel 16 Roof
W Otel Secret Garden
Zoe Garden Grand Pera
Sanatçılar
Elder Island [dj set]
Fakear
Session Victim [live]
Jacob Groening
Oceanvs Orientalis [live]
BeeGee
The Oddness
Menachem 26
Müjver
Aksak
Ali Gültekin
Alican
Avangart Tabldot
Baban
Bahadır G
Bussi
Can Balta
Can Tanca
Cihangir Aslan [live]
Cloud 18 [live]
Corn & Cotton
Cisetta
Cüneyt Öztürk
Doruk
Doruk Güralp
Emre Şenol
Ezgi
Gaia Ekho
Gökay Belen
Görkem Çay
Hemi
İlker Aksungar
Jamie S
Kantel
Konuralp
Koray T
Kutay Soyocak
Lalonjoje & Levent Alp
Merve Baykal
Merve Deniz
Murathan Özbek & Can Balta
Sali Chandler
Schnell Schnell
Solak
Violations Radio
Zoe Dona
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