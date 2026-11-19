Ünlü oyuncu Ezgi Mola, özel hayatına ilişkin aşk iddialarıyla ilgili sorularla karşılaştı. Oğlunun yanında bulunan Mola, konuyla ilgili açıklama yapmamayı tercih etti.

ESKİ EŞİ VE OĞLUYLA PARKTA GÖRÜNTÜLENDİ

Ezgi Mola, eski eşi Mustafa Aksakallı ve oğulları Can ile İstanbul'daki Bebek Parkı'nda görüntülendi. 2025 yılında evliliklerini sonlandıran Mola ve Aksakallı, çocuklarıyla birlikte parkta vakit geçirdi. Ünlü oyuncu, bu sırada gazetecilerin yeni ilişkisine ilişkin sorularıyla karşılaştı.

"OĞLUM YANIMDA, BU KONULARA GİRMEK İSTEMİYORUM"

Mola'ya, yeni sevgilisi Yaşar Çağlak ile ilişkisi soruldu. Ünlü oyuncu, oğlunun yanında özel hayatı hakkında konuşmak istemediğini belirterek, "Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntımız yok ama çocuğum yanımda. Bu konulara girmek istemiyorum" yanıtını verdi.

YENİ SEVGİLİSİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Ezgi Mola, önceki gün Yaşar Çağlak ile Etiler'deki bir mekandan çıkarken ilk kez birlikte görüntülenmişti. İkili, mekan çıkışında kendilerini bekleyen otomobile yönelirken Mola, ilişkisine ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı.

2023 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlenen ve aynı yıl oğlu Can'ı dünyaya getiren oyuncu, 2025 yılında boşanmıştı. Eski eşler, ayrılıklarının ardından çocukları için bir araya gelmeye devam ediyor.