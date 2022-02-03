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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit reklam ücretlerine zam yaptı! Yıllık 10 milyon TL - Son Dakika

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit reklam ücretlerine zam yaptı! Yıllık 10 milyon TL

03.02.2022 12:59

Yer aldıkları proje ve dizilerle çok konuşulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti yıllık proje ücreti dudak uçuklattı. Markaların yakın takibinden olan çift, 1 yıllık tanıtım bedeli için kişi başına 10 milyon TL istiyor.

Rol aldıkları Çalıkuşu dizisinin setinde tanışan ve 2017 yılında evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, özel hayatları kadar işleriyle de gündemden düşmüyor. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan çiftin bir reklam anlaşmasından aldıkları fiyatlar ise ağızları açık bıraktı.

YILLIK ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, markalardan sayısız reklam teklifi alan çift, artık yıllık anlaşmalara imza atma kararı aldı. Günlük ve haftalık projelerde yer almayı kabul etmeyen çift, yıllık teklifler için de kişi başı 10 milyon TL istiyor.

Instagram'da geniş hayran kitlelerine sahip olan Fahriye Evcen'in 12,5 milyon Burak Özçivit'in ise 20 milyon takipçisi bulunuyor.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yıllık reklam anlaşmaları için 10 milyon TL istiyor
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yıllık reklam anlaşmaları için 10 milyon TL istiyor
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yıllık reklam anlaşmaları için 10 milyon TL istiyor
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Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Türk Lirası, Çalıkuşu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen ve Burak Özçivit reklam ücretlerine zam yaptı! Yıllık 10 milyon TL - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Fahriye Evcen ve Burak Özçivit reklam ücretlerine zam yaptı! Yıllık 10 milyon TL - Son Dakika
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