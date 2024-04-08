Farah Zeynep Abdullah son aylarda dizi dünyasıyla ilgili yaptığı eleştirilerle dikkatleri üzerine çeken ünlü senarist Ali Aydın'ın Netflix Türkiye yönetimiyle ilgili eleştirisini paylaştı.
Ali Aydın, Netflix Türkiye'nin başındaki Pelin Diştaş'a seslenerek "Siz bize Aydın Doğan'ın mirasısınız… Sizi size yaraşır şekilde eleştiriyorum sayın Pelin Diştaş…
Kanal D'nin Genel Müdürüyken de aynı şey söz konusuydu. İmtiyaz sahibi değilseniz görüşemezdiniz. Yıl 2024…
Şimdi Netflix 2000'lerin Kanal D'si gibi oldu ama dostları hep aynı, zenginleşenler hep aynı, yoksullaşanlar da aynı…" paylaşımını yaptı.
Bu paylaşımı Farah Zeynep Abdullah "Neden youtube kanalı gibi yönetiliyor Netflix diyordum… Merakla bekliyorum bu olayın sonucunu…" mesajıyla yayınladı.
Son Dakika › Magazin › Farah Zeynep Abdullah, Ali Aydın'ın Netflix Türkiye yönetimine eleştiri paylaştı - Son Dakika
Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesini paylaşan Armağan Çağlayan, 'Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesi' ifadelerini kullandı. Listenin ardından bir paylaşım daha yapan Çağlayan, 'Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık'a değil, içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim. Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle' dedi.
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ocak ayında ikiz bebeklerine kavuştu. Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından annelik sürecine dair paylaşımlar yaparken, İbrahim Ayel'in kalp sorunu olduğunu ve operasyon geçireceğini duyurdu.
Eskişehir'de evinde rahatsızlanan oyuncu Nuri Alço, özel hastanede tedavi altına alındıktan sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alço'nun durumuyla ilgili bilgileri paylaşarak, kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edildiğini ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı.
Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak şarkı söylerkenki anlarını alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Seçkin, Yıldızhan'ı daha önce kadın sanatçılara yönelik sözleriyle eleştirmişti.
Gaddar dizisindeki başrolüyle yeniden gündemde olan oyuncu Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un küstüğü iddiaları uzun zamandır gündeme geliyordu. Ancak Ulusoy, bir mekan çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada aralarında küslük olmadığını belirtti. İkili, sosyal medyada birbirlerini takip etmediklerini ve yoğun iş temposu nedeniyle görüşemediklerini söyledi.
Hastanede tedaviye alınan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alço'nun tedavisinin Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam edileceği belirtildi.
Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, Ayvalık Ticaret Odası'nın restoranlar için belirlediği fiyat listesini paylaştı. Karides güvecin 800 lira, bonfilenin 1000 lira ve kalamarın 700 liradan satıldığını gösteren listeye tepki gösteren Çağlayan, "Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin" dedi.
Netflix'in haftalık olarak paylaştığı sıralamaya göre, 3 Cisim Problemi dizisi en çok izlenen yapım oldu. Ahit Musa'nın Hikayesi ikinci sırada yer aldı. Diğer diziler ise The Gentlemen, Cinayet Vakaları: New York ve Avatar The Last Airbender olarak sıralandı.
Buket Aydın, sunuculuk yaptığı bir sosyal medya kanalında Ekrem İmamoğlu'na yönelik tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Özgür Demirtaş ise Aydın'a sert bir yanıt vererek, milyonların seçtiği bir insana karşı böyle konuşamayacağını belirtti. İkilinin daha önceki atışmaları da gündem olmuştu.
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