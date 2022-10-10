Farah Zeynep Abdullah - Umut Evirgen... 'YAKIN ARKADAŞIZ!'

FARAH ZEYNEP ABDULLAH İLE TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Evrigen'in, Farah Zeynep Abdullah ile bilinen bir mekanda görüştüğü gündemdeydi.

Bu haberle gündemde olan Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen ne olduysa akşamında birbirini takipten çıktı.

KENDİ EVİNE GÖNDERDİ

İkili önceki gece Evirgen'in Emirgan'daki mekanında sabah saatlerine kadar eğlendi.

Farah Zeynep Abdullah'ı mekandan arkadaşının aracı ile kendi evine gönderen işletmeci, kendi aracı ile arkadan gitti.

"YAKIN ARKADAŞIZ"

Umut Evirgen'in arkadaşı, oyuncuyu Evirgen'in evine götürerek gazetecileri fark edince ileri doğru sürmeye devam etti.

Ardından eve giren Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen çifti "Yakın arkadaşız!" dedi.