Fatih Portakal\'dan \'\'Seni de mi satın aldılar?\'\' diyen izleyiciye tek cümlelik yanıt

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Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Halk TV sunucusu Seda Selek'in gözaltına alınması sonrası yaptığı yorum büyük ses getirdi.

FATİH PORTAKAL NE DEDİ?

Barış Pehlivan'ın yaptığını doğru bulmadığını ifade eden Portakal, "Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama o bilirkişiyle yapmış olduğu konuşmayı etrafındakilere dinletsin. Ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryel masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

ELEŞTİRİLERE YANIT

YouTube'de canlı yayın açarak kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Portakal, "Gelen tepkileri anlıyorum. Karpuz gibi bölünme içindeyiz. Yanlış yapılsa bile koruma inancındayız düşünce olarak. Ben yanlışın peşinden gitmem. O zaman doğruya ulaşamam" dedi.

"SENİ DE Mİ SATIN ALDILAR?"

Bir izleyicinin "Büyükelçiliği kaptın" yorumuna okuyan Portakal gülerek "Ne kadar bilgi sahibi olduğumuz önemli" yanıtını verdi. Başka bir izleyici Portakal'a "Seni de mi satın aldılar?" yazdı. Portakal bu yazıya ise "Bu da enteresan bir yaklaşım" karşılığını verdi.