Fatih Portakal'dan ''Seni de mi satın aldılar?'' diyen izleyiciye tek cümlelik yanıt - Son Dakika
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Fatih Portakal'dan ''Seni de mi satın aldılar?'' diyen izleyiciye tek cümlelik yanıt

Fatih Portakal\'dan \'\'Seni de mi satın aldılar?\'\' diyen izleyiciye tek cümlelik yanıt

Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmasının ardından yaptığı yorumla eleştirilerin odağına yerleşen Fatih Portakal, kendisine yöneltilen eleştirilere canlı yayında yanıt verdi. Portakal, bir izleyicisinin ''Seni de mi satın aldılar?'' sorusuna ''Bu da enteresan bir yaklaşım'' karşılığını verdi.

29.01.2025 12:59
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Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Halk TV sunucusu Seda Selek'in gözaltına alınması sonrası yaptığı yorum büyük ses getirdi.

FATİH PORTAKAL NE DEDİ?

Barış Pehlivan'ın yaptığını doğru bulmadığını ifade eden Portakal, "Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama o bilirkişiyle yapmış olduğu konuşmayı etrafındakilere dinletsin. Ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryel masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

ELEŞTİRİLERE YANIT

YouTube'de canlı yayın açarak kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Portakal, "Gelen tepkileri anlıyorum. Karpuz gibi bölünme içindeyiz. Yanlış yapılsa bile koruma inancındayız düşünce olarak. Ben yanlışın peşinden gitmem. O zaman doğruya ulaşamam" dedi.

"SENİ DE Mİ SATIN ALDILAR?"

Bir izleyicinin "Büyükelçiliği kaptın" yorumuna okuyan Portakal gülerek "Ne kadar bilgi sahibi olduğumuz önemli" yanıtını verdi. Başka bir izleyici Portakal'a "Seni de mi satın aldılar?" yazdı. Portakal bu yazıya ise "Bu da enteresan bir yaklaşım" karşılığını verdi.

Barış Pehlivan, Fatih Portakal, Serhan Asker, Seda Selek, Televizyon, Magazin, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fatih Portakal'dan ''Seni de mi satın aldılar?'' diyen izleyiciye tek cümlelik yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Alex De Souza:
    Seyirci güzel soru sormuş ama cevap alamamış ... 23 27 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Adam belli bir kesimi mutlu etmek için sizin gibi yala'mı söylesin 39 10 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu:
    Doğruyu söyleyeni vatanını seveni yandaş olarak satın alınmış olarak gören çağdaş laik ahlaksızlar.abd İsrail bizzat kendisi açıklıyor Türkiye muhalefeti satın alıyoruz destekliyoruz diye hatta istihbarat raporlarında para ile satın almaya da gerek yok muhalafete yalandan bir algı oluşturacak binlerce kişi peşimizden deliyor diye rapaor sunmuşlar.yalana sahip çıkan ahlaksızdır diye bir söz var. 27 9 Yanıtla
  • Hamza Karaoglan:
    sarlatnmisin habercimisin niye gulerek siritarak haber yapiyorsun cidiyet civikliga donderdin ucuz cocuk 7 20 Yanıtla
    Selim Kayisi:
    adam ver mehteri diye yayın yapıyor meee liyorsunuz. Ciddiyet nerede ? 0 0
  • murat özdemir:
    Senidemi satın aldılar diyen kişinin kimlik bilgilerini iş ve adresini burdan paylaşsam ne kadar doğru olur? 12 4 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya:
    Fatih portakal korktu yahu flaş tv hiç haber yapmadı iktidar bu kanalında himayesine aldı hayırlı ugurlu olsun. 3 4 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Dogru soyleyen 9 köyden kovulur mortakal bu kamalistler kendilerine haksizligi hak edinmislerdir anlamissindir umarim onlar icin tek dogru kendi dogrularidir hak hukuk falan hikaye 2 3 Yanıtla
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