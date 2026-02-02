Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama - Son Dakika
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama

02.02.2026 17:28  Güncelleme: 17:41
107 gündür yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Fatih Ürek 59 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından ortaya atılan ''yasaklı madde kullanımı'' iddiaları ise tedavi gördüğü hastane tarafından yalanlandı; yapılan açıklamada Ürek'in tedavi sürecinde herhangi bir madde kullanımına dair bulguya rastlanmadığı vurgulandı.

107 gündür yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Fatih Ürek, 59 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının vefat haberi, ailesini, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Fatih Ürek, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

HASTANEDEN O İDDİALARA YALANLAMA

Sanatçının ölümünün ardından sosyal medyada ortaya atılan "yasaklı madde kullanımı nedeniyle kalp krizi geçirdiği" iddiaları, tedavi gördüğü hastane tarafından yalanlandı. Hastane yönetimi, kamuoyunda dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek yazılı bir açıklama yaptı.

"HERHANGİ BİR MADDE KULLANIMINA DAİR BULGU YOK"

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fatih Ürek, 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından entübe halde hastanemize getirilmiştir. Kabulünün ardından gerekli tüm acil ve ileri yaşam destek müdahaleleri, ilgili uzman hekimlerimiz tarafından eksiksiz şekilde uygulanmıştır. Hastanın evdeki ilk müdahalesi, nakil süreci ve hastanemizdeki yatışı boyunca yapılan klinik değerlendirmelerde; son günlerde bazı sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği gibi herhangi bir madde kullanımına ilişkin bulgu ya da bilgiye rastlanmamıştır."

"SPEKÜLATİF PAYLAŞIMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada ayrıca, kamuoyunda dolaşan iddiaların tıbbi gerçeklerle örtüşmediği vurgulanarak "Kamuoyunda yer alan asılsız ve spekülatif paylaşımlar tıbbi gerçeklerle örtüşmemektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur" denildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    Bunların niye cenaze namazı kılınıyor anlamış değilim.kıldıran imamlarıda anlamak mümkün değil. 13 103 Yanıtla
    Behzat Behzat:
    sizin bilipte bizim bilmediğimiz bir şeymi var adam müslüman Allah rahmet eylesin inşallah. 43 0
    aykut aykut:
    senin neden kılacaklar peki... 35 1
  • enver balkan enver balkan:
    Onun gittiğinde onlara yasak değildi. Hastane haklı. 2 6 Yanıtla
  • Mustafa Elgin Mustafa Elgin:
    baktinizmi oglum 1 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
