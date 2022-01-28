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Fatma Girik mal varlığını kime bıraktı? Fatma Girik'in vasiyetinde ne yazıyor? - Son Dakika

Fatma Girik mal varlığını kime bıraktı? Fatma Girik'in vasiyetinde ne yazıyor?

28.01.2022 09:12
Fatma Girik mal varlığını kime bıraktı? Fatma Girik'in vasiyetinde ne yazıyor?

Yeşilçam'ın usta oyuncuların Fatma Girik, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yumdu. Coronaviruse bağlı viral zatürre sebebiyle hayatını kaybeden Fatma Girik, mal varlığını kime bırakacağı gündem oldu. Vasiyetinde mal varlığını kime bırakacağına dair bilgiler ortaya çıktı. Peki, Fatma Girik mal varlığını kime bıraktı?

Usta oyuncu Fatma Girik'in ölümünden sonra vasiyetnamesi gündeme geliyor. Herkes tarafından merak edilen Fatma Girik'in vasiyetinde ne yazıyor ve mal varlığını kime bıraktığına dair sorular merak ediliyor. Yeşilçam'ın dev isimlerinden Fatma Girik'in vasiyetinde ne yazdığı herkes tarafından merak ediliyor. Türk sinemasının dev isimlerinden olan Fatma Girik, vasiyetinde yazdığı gibi mal varlığının bir kısmını yeğenine bıraktığı ortaya çıktı. Fatma Girik'in yeğeni olan Ahu Aşkar kim soruları araştırılıyor. Merhum Fatma Girik, vasiyetinde ne yazıyor? Fatma Girik'in mal varlığını kime bıraktı? Detaylar haberimizdedir…

FATMA GİRİK'İN VASİYETİNDE NE YAZIYOR?

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Fatma Girik'in vasiyetnamesi gündeme geldi. Usta oyuncunun vasiyetinde ne yazdığı merak konusu oldu. Yeşilçam'ın dev oyuncusu, vasiyetinde ne yazıyor ve mal varlığını kime bıraktığına dair

sorular merak ediliyor. Girik, vasiyetinde yazdığı gibi mal varlığının bir kısmını yeğenine bıraktığı ortaya çıktı. Fatma Girik'in yeğeni olan Ahu Aşkar kim soruları araştırılıyor.

Fatma Girik vasiyetinde belirttiği gibi yeğenini Ahu Turanlı'ya ve manevi kızı Ahu Aşkar'a bıraktığı öğrenildi. Ahu Turanlı, özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak görev yapmaktadır. Girik, mal varlığının diğer bir kısmını ise Çocuk Esirgeme Kurumundan koruyucu aile olarak 12 yaşında yanına aldığı manevi kızı Ahu Aşkar'a bırakmıştır.

Fatma Girik mal varlığını kime bıraktı? Fatma Girik'in vasiyetinde ne yazıyor?

FATMA GİRİK MAL VARLIĞINI KİME BIRAKTI?

Fatma Girik'in vasiyetinde ne yazıyor ve mal varlığını kime bıraktığına dair sorular merak ediliyor. Yeşilçam'ın dev isimlerinden Fatma Girik'in vasiyetinde ne yazdığı herkes tarafından merak ediliyor. Türk sinemasının dev isimlerinden olan Fatma Girik, vasiyetinde yazdığı gibi mal varlığının bir kısmını yeğenine bıraktığı ortaya çıktı. Fatma Girik'in yeğeni olan Ahu Aşkar kim soruları araştırılıyor. Merhum Fatma Girik, mal varlığını vasiyetinde belirttiği gibi yeğenini Ahu Turanlı'ya ve manevi kızı Ahu Aşkar'a bıraktığı öğrenildi. Ahu Turanlı, özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak görev yapmaktadır. Girik, malvarlığının diğer bir kısmını ise Çocuk Esirgeme Kurumundan koruyucu aile olarak 12 yaşında yanına aldığı manevi kızı Ahu Aşkar'a bırakmıştır.

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Fatma Girik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fatma Girik mal varlığını kime bıraktı? Fatma Girik'in vasiyetinde ne yazıyor? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Fatma Girik mal varlığını kime bıraktı? Fatma Girik'in vasiyetinde ne yazıyor? - Son Dakika
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