Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu - Son Dakika
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Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu

04.06.2022 15:08
Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Fatma Turgut sahne aldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Fatma Turgut sahne aldı.

Marianne Molu Amfi Tiyatro'da düzenlenen konsere, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile binlerce öğrenci katıldı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı Fatma Turgut, öğrencilerden yoğun alkış aldı. Konserin sonunda sanatçı Fatma Turgut'a çiçek takdim eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrencilere iyi eğlenceler dileyerek, sanatçı Fatma Turgut'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu
Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu
Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu

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Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde Fatma Turgut sahne aldı Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde Fatma Turgut sahne aldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu - Son Dakika

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