Marianne Molu Amfi Tiyatro'da düzenlenen konsere, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile binlerce öğrenci katıldı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı Fatma Turgut, öğrencilerden yoğun alkış aldı. Konserin sonunda sanatçı Fatma Turgut'a çiçek takdim eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrencilere iyi eğlenceler dileyerek, sanatçı Fatma Turgut'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Magazin › Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu - Son Dakika

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