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Fedon'dan acı haber geldi! Bu sözlerle açıkladı - Son Dakika

Fedon'dan acı haber geldi! Bu sözlerle açıkladı

15.11.2021 11:29
Fedon'dan acı haber geldi! Bu sözlerle açıkladı

Taverna müziğinin efsane ismi Fedon (77), son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. Fedon'un açıklamaları sevenlerini üzdü. İşte detaylar...

Magazin D Pazar programına konuşan 77 yaşındaki ünlü şarkıcı Fedon, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. Son iki yılını kanser ile mücadele ile geçirdiğini belirten Fedon "Artık hastalıklar arttı. Eski model bir arabanın önce kaportası çürür, sonra motor yağ kaçırır. Bunları bekleyen bir insanım, olacak bunlar... Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum" dedi.

"BÖBREĞİMİN YARISI GİTTİ"

Yılların şarkıcısı, sözlerine; Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti... Ama ölümden korkmuyorum. Zeki Müren'in çok güzel derdi "Ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok.

Sürünmeyeyim başka hiç bir şey istemiyorum. Ölüm Allah'ın emri. Her gece dua ediyorum 'Allah'ım çocuklarımın sağlığını ver, beni de ele güne muhtaç etme, süründürmeden canımı al...' İnsan et ağırdır, çok zor bir şey" diye devam etti.

Fedon kimdir?

Genç kalmaya ve genç görünmeye özen gösteren Fedon kaç yaşında sorusunun cevabı özellikle merak ediliyor. 19 Ağustos 1946 doğumlu olan Fedon Kalyoncu, şu an 74 yaşında. Farklı isminden dolayı "Fedon ermeni mi?" sorusu da çok fazla sorulan ünlü şarkıcı; anne tarafından Ermeni, baba tarafından ise Rum asıllı. Daha önce "Türklüğümle gurur duyuyorum, dedem Çanakkale şehidi." şeklinde açıklamalar yapan şarkıcıyla ilgili "Fedon dini ne?" soruları da sıkça soruluyor. Ünlü taverna müziği yorumcusu Fedon'un hristiyan olduğu biliniyor. "Fedon nereli?" sorusu ise Yunan kökenine rağmen İstanbullu olarak cevaplanabiliyor. Özellikle ünlü şarkıcının Türk olduğunu her fırsatta dile getirmesi, hayranları tarafından gururla karşılanıyor. Fedon eşi Eda Kalyoncu'dur. Fedon boyu ise 1.76 metredir.

Fedon'un hayatı

Eğitimini yarıda bıraktıktan sonra sinema ve tiyatro camiasına katılan Fedon, 1972 yılına kadar çeşitli filmlerde oyunculuk yaptı. Aynı dönemlerde şarkıcılığa başlayan ünlü isim, sesi ve söylediği taverna şarkıları ile kısa sürede büyük beğeni topladı. Fedon şarkıları ve tarzı giderek daha fazla beğeni toplayınca Zorba Taverna isimli bir taverna açtı. Yunan şarkıları eşliğinde tabak kırma geleneğinin Türkiye'deki temsilcisi olan Fedon, sahne şovları ve danslarıyla tüm Türkiye'nin ilgisini kazandı. Fedon aynı zamanda TRT ekranlarında ilk kez Yunanca şarkı söyleyen kişi oldu. Atatürk sevgisi nedeniyle koluna Atatürk'ün imzasını dövme yaptıran Fedon, bir kulağa haç şeklinde kupa, bir kulağına da ay-yıldız şeklinde küpe takarak hem kimliğini hem de tarzını ortaya koyuyor. Fedon Bodrum ile özdeşleşmiş isimlerden bir tanesi. Fedon şarkıları ve Bodrum akşamları, bir neslin en keyif aldığı eğlenceler arasındaydı.

Fedon'dan acı haber geldi! Bu sözlerle açıkladı
Fedon'dan acı haber geldi! Bu sözlerle açıkladı
Fedon'dan acı haber geldi! Bu sözlerle açıkladı
Fedon'dan acı haber geldi! Bu sözlerle açıkladı

Zeki Müren, Kanser, Vefat, Fedon, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Fedon'dan acı haber geldi! Bu sözlerle açıkladı - Son Dakika Magazin


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