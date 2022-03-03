Fenerbahçe'nin Yıldızı Jose Sosa Çapkınlık Turunda - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Yıldızı Jose Sosa Çapkınlık Turunda

03.03.2022 01:26
Fenerbahçe'nin Yıldızı Jose Sosa Çapkınlık Turunda

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa, önceki gece Gümüşsuyu'nda bir otel çıkışı görüntülendi. Çapkınlık turunda olduğu öğrenilen Sosa'nın elindeki alkol şişesini saklaması gözlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Adı bir dönem oyuncu Melisa Döngel ile anılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa, iki çocuğunun annesi 18 yıllık hayat arkadaşı Carolina Alurralde'dan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.

Önceki akşam Gümüşsuyu'nda bir otel çıkışı kız arkadaşıyla görüntülenen Jose Sosa'nın, Carolina Alurralde'yi çabuk unuttuğu gözlendi.

Jose Josa'nın kız arkadaşının yanında ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın da olması kafaları karıştırdı. Yıldız, "Benim Sosa ile bir alakam yok" diyerek olaydan sıyrıldı.

Jose Sosa, gazetecileri fark edince elinde bulunan alkol şişesini paltosunun içine saklamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Ünlü futbolcu daha sonra aracına binerek evinin yolunu tuttu.

SOSA KİMDİR?

Başarılı futbolcu Jose Sosa 19 Haziran 1985 yılında Arjantin'in Carcarana şehrinde dünyaya geldi. Orta saha mevkisinde forma giyen futbolcu ikiz kız babasıdır.

36 yaşındaki Jose Sosa kariyerinde Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid, Metalist Kharkiv, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor takımlarında forma giymiştir.

Jose, 18 yıllık eşi Carolina Alurralde'dan Aralık 2021'de boşanmıştır.

Fenerbahçe'nin Yıldızı Jose Sosa Çapkınlık Turunda
Fenerbahçe'nin Yıldızı Jose Sosa Çapkınlık Turunda
Fenerbahçe'nin Yıldızı Jose Sosa Çapkınlık Turunda

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Fenerbahçe'nin Yıldızı Jose Sosa Çapkınlık Turunda - Son Dakika


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