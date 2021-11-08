Fenomen Benır'dan sürpriz proje

Modellik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen, fenomen ve şarkıcı Eve Benır 'Bukalemun' isimli şarkısıyla sevenleriyle buluştu.

Söz ve müziği, Faruk Turan, aranjesi Coşkun Küçükkığılcım'a ait olan klip yönetmenliğini ise Zanyar Oskan'ın üstlendiği yeni şarkısını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı "Klibimiz netd ve tüm dijital platformlarda yayında" dedi.

Fenomen ve şarkıcı Benır, klibin yayınlanmasının ardından takipçilerinden destek mesajları yağdığını dile getirdi. - DİYARBAKIR