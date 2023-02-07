Fenomen Taha Duymaz ve annesi saatlerdir göçük altında! Acılı abla, gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu - Son Dakika
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Fenomen Taha Duymaz ve annesi saatlerdir göçük altında! Acılı abla, gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu

07.02.2023 08:30

Hatay'da meydana gelen depremde annesi ve bazı aile üyeleriyle enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan haber alınamıyor. Saatlerdir annesi ve kardeşine ulaşamadıklarını söyleyen abla Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde depremi Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz da annesi ve bazı aile üyeleriyle enkaz altında kaldı. Fenomenin ablası Semiha Duymaz da çektiği videoyla ailesi için yardım istedi.

"LÜTFEN YARDIM EDİN"

Hatay'da yaşayan kardeşi Taha Duymaz ve annesinin akraba ziyaretine gittikleri esnada depreme yakalandıklarını söyleyen acılı abla Semiha Duymaz, "Orada hiç kimse yok göçük altında kalmışlar, Akevler Betonsan, lütfen yardım edin" diyerek adres bilgilerini paylaştı.

Enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan haber alınamıyor! Ablası gözyaşları içinde yardım istedi
Enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan haber alınamıyor! Ablası gözyaşları içinde yardım istedi
Enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan haber alınamıyor! Ablası gözyaşları içinde yardım istedi
Hatay'da yaşayan fenomen Taha Duymaz ve ailesi göçük altında kaldı
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Kahramanmaraş, Taha Duymaz, Malatya, Hatay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fenomen Taha Duymaz ve annesi saatlerdir göçük altında! Acılı abla, gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenomen Taha Duymaz ve annesi saatlerdir göçük altında! Acılı abla, gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu - Son Dakika
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