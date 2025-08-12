Ferah Zeydan kimdir? Ferah Zeydan kaç yaşında, nereli? - Son Dakika
12.08.2025 14:11
Ferah Zeydan hakkında bilgiler merak konusu oldu. Kanal D'de yayınlanan XFactor Türkiye yarışmasında seslendirdiği "Aşk" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Zeydan, güçlü sesi ve yorumuyla yeniden gündeme geldi. İzleyiciler, başarılı performansıyla hafızalarda yer eden sanatçının hayatına dair detayları araştırıyor. Peki, Ferah Zeydan kimdir? Ferah Zeydan kaç yaşında, nereli?

Ferah Zeydan, son günlerde yeniden gündeme gelmesiyle birlikte merak edilen isimler arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir dönem büyük ilgi gören XFactor Türkiye yarışmasında sergilediği etkileyici performansla adını duyuran Zeydan, özellikle seslendirdiği "Aşk" adlı parça ile izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Güçlü vokali ve duygusal yorumuyla hafızalarda yer edinen genç sanatçı, yarışma sonrası da zaman zaman sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ferah Zeydan'ın müzik kariyerine nasıl devam ettiği ve özel hayatına dair bilgiler, hayranları ve izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Ferah Zeydan ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Ferah Zeydan kimdir? Ferah Zeydan kaç yaşında, nereli?

FERAH ZEYDAN KİMDİR?

Ferah Zeydan, 20 Şubat 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Müzikle olan yolculuğu çocuk yaşlarda başlayan Zeydan, lise eğitimini Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladı. Mersin'de çeşitli amatör konserlerde sahne alarak müzik dünyasına adım atan genç sanatçı, aynı zamanda sokak müziği yaparak geniş bir kesim tarafından tanındı ve sevildi. Asıl çıkışını ise Star TV'de yayınlanan "X Faktör Star Işığı" yarışmasıyla yakaladı. Bu program sayesinde hem müzik kariyerinde önemli bir sıçrama yaşadı hem de yıllardır göremediği, Suriye'de yaşayan babasıyla yeniden bir araya gelme fırsatı buldu. Yarışma sonrası Sinan Akçıl ile birlikte seslendirdiği "Biri Bana Gelsin" ve "Şarttır" adlı şarkılarla adını daha geniş kitlelere duyurdu. Emre Aydın'ın yapımcılığını üstlendiği projelerde yer alarak müzikal çizgisini geliştiren Ferah Zeydan, güçlü sesiyle beğeni toplamaya devam ediyor.

FERAH ZEYDAN KAÇ YAŞINDA?

Ferah Zeydan, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşına girmiş genç ve yetenekli bir müzisyendir. 1994 yılında Mersin'de doğan Zeydan, müziğe olan ilgisini çocukluk yıllarında keşfetti ve bu tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürmek için uzun yıllar emek verdi. Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nde aldığı eğitimle müzikteki yeteneklerini daha da geliştiren Ferah, bölgesel amatör sahnelerde kendini gösterdikten sonra Türkiye genelinde tanınan bir isim haline geldi.

FERAH ZEYDAN EVLİ Mİ?

Ferah Zeydan'ın özel hayatı, hayranları tarafından yakından takip edilse de, sanatçı bu konularda oldukça mahremiyetini koruyor. 2021 yılında TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında yaptığı açıklamalar, uzun süre gündemde kalsa da, ilişkileri hakkında net bir bilgi paylaşılmadı ve sevgilisinin kim olduğu hiçbir zaman açıklanmadı. Güncel bilgilere göre, Zeydan evli değil ve 2025 yılı itibarıyla bilinen bir ilişki durumu bulunmuyor. Sosyal medya hesaplarında da özel yaşamına dair çok az ipucu veren Ferah Zeydan, daha çok müzik kariyerine odaklanmayı tercih ediyor.

