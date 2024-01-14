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Feraye işini ve evini kaybeder, Yaman ile ilişkisine ara vermek ister - Son Dakika
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Feraye işini ve evini kaybeder, Yaman ile ilişkisine ara vermek ister

Feraye, işini ve evini kaybettikten sonra Yaman ile ilişkisine ara vermek istemektedir. Yaman ise Ateş'e karşı şüphelerini dile getirirken, Güneş ise Ateş'in kaybolmasıyla endişelenmektedir. Yaman, Ateş'i kurtarmak için harekete geçerken, kardeşlik mi düşmanlık mı galip gelecektir? Ateş ise hayatını değiştirecek bir olayın içine adım atmaktadır. Feraye ise atölyeden ayrılmaya karar verirken, Aleyna ona gizli bir iş teklifi yapar. Bekir ise işlediği cinayetin ortaya çıkmasıyla Cemile'ye kaçma teklifi yapar ve intikam peşindedir. Yaman'ın sırrını bilen tek kişi olduğunu düşünen Bekir, ona zor bir seçenek sunar.

Feraye işini ve evini kaybeder, Yaman ile ilişkisine ara vermek ister
14.01.2024 - 12:29,
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20.Bölüm Özeti:

Hem işini hem de evini kaybeden Feraye, bir süre Yaman'la ilişkisine ara vermek ister. Yaman bu konuda da her taşın altından çıkan Ateş'e karşı bilenmekte, onu suçlamaktadır.

Güneş ise ortadan kaybolan Ateş için endişelidir. Okan'ın da araya girmesiyle birlikte Yaman, Ateş'in

peşine bu defa hesap sormak için değil hayatını kurtarmak için düşer. Yaman Ateş'i kurtabilecek midir? Kardeşlik mi, düşmanlık mı galip olacaktır?

Ateş ise aynı saatlerde hayatını değiştirecek bir olayın içine doğru adım adım yürümektedir. Onu bekleyen tatsız sürpriz Yaman ve Ateş'i bir sırla birbirine bağlar.

Diğer taraftan Feraye, daha fazla ısrar etmek istemez ve atölyeden ayrılmaya karar verir. Aleyna ise ona gizli kapaklı iş bularak Ürgüp'ten gönderme peşindedir. Feraye, Aleyna'nın kurduğu tuzağa düşüp ünlü bir markadan gelen teklifi kabul edecek mi?

Bekir, işlediği cinayetin ortaya çıkmasıyla birlikte Cemile'ye birlikte kaçmayı teklif eder. Cemile bu teklife nasıl cevap verecek? Bekir diğer yandan intikam peşindedir.

Sırrını bilen tek kişi Yaman olduğuna göre adını veren de o olmalıdır. Yaman'ı ele geçiren Bekir ona karar vermesi çok zor bir seçenek sunar.

Kaynak: Magazinkolik
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SON DAKİKA: Feraye işini ve evini kaybeder, Yaman ile ilişkisine ara vermek ister - Son Dakika
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