Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu - Son Dakika
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Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

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Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda 11 bin lira kira ödediği ve mülk sahibiyle mahkemelik olduğu evin kirası bilirkişi heyetinin yaptığı inceleme ile 67 bin 500 liraya çıkartıldı.

15.02.2025 12:34  Güncelleme: 12:48
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Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda 11 bin lira kira bedeli ile oturuyordu. Duyanların şaşıp kaldığı bu kira bedeli yüzünden ünlü isim ev sahibiyle mahkemelik olmuştu. Tanyolaç'ın ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur kira tespitinin 80 bin lira olması yönünde dava açmıştı. Davaya bakan İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, anlaşmazlık konusu olan dairenin kirasının belirlenmesi için bilirkişi incelemesine karar vermişti.

75 BİN LİRA OLARAK BELİRLENDİ AMA...

Yapılan incelemeler sonucunda ev sahibinin "100 bin liralık evde 11 bin liraya oturuyor" dediği, Tanyolaç'ın ise "Gecekondu dairesinde, kapıcı dairesinde oturuyorum. Fareli, pireli eve 80 bin lira çok" dediği ev için bilirkişi heyeti inceleme yaptı. Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; yapılan inceleme sonucunda evin yeni kirası 75 bin lira olarak belirlendi. Ancak Tanyolaç'ın eski kiracı olması nedeniyle yüzde 10'luk bir "hakkaniyet indirimi" yapıldı. Tanyolaç, yeni dönemde 67 bin 500 lira kira ödeyecek.

Feraye Tanyolaç\'ın Bebek\'te 11 bin TL\'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

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Son Dakika Magazin Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Emre ÖZER:
    25 senelik emlakçı olarak söylüyorum. Mülk sahibine yazık o evin güncel kirası en az 140 bin tl 27 87 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    sanki ev sahibi ile beraber aldın evi insanın evine sahip cıkıyosun 11 bine bebek te evmi olur 30 3 Yanıtla
  • Mahmud akbas:
    pireli ise ne oturuyorsun o zaman 28 2 Yanıtla
  • Serkan Karakaş:
    memlekette ne var ne yok öğrenelim diyoruz haber sitesine giriyoruz karşımıza çıkan habere bak, siz anca illegal bahis sitesi reklamı yapın, vizyonsuzlar... 20 2 Yanıtla
  • Nis Ard:
    kadın a bak direk dolandırıcı tabi hukumetin verdiği oranlar bu şekildeydi o da kanuna uymuş ama işte hükümetin aldığı kararların her ek hayatta ki surdurulebilirligine örnek olmuş bu 2 sene de enflasyon yüzde 550 oldu ama devlete göre kira ya yüzde 25+25 yani 50 zam yapilabildi, bu arada ben de kira iyim,,,, sırf bu yüzden kiracıların 3 te 1 i mahkemelik 11 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ekonomi batinca mulk geliri ek gelir olmaktan cikti .. drekt gecim kaynagina dondu .. olay bu. 2 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    hakkaniyet diye bi gerceklik var... ekonominin boyle olmasi mulk sahiplerinin sucu degil.. bir taraftan kiracilar mulk sahibi dusmani, diger taraftan hakkaniyetsiz ev sahipleri kor gordugunu sagir duydigunu misali acimasiz.. eski kiracilar evlerden cikmak istemiyor hali ile.. ee ev sahipleri ise ciksa guncel fiyatlarla kiralarim diyor.. tarihsel zaman denen bi durum var.. bundan 5 yil once kiraya verdigin ev var diyelim.. karsi daire de senin olsun onu da simdilerde ver.. arada buyuk fark var.. yuzde siniri koyarken devletimiz hakkaniyetli davranmadi enflasyon ve kiraci oylari icin.. oysa koyacaksan bi sart yuzde 25 olmamaliydi en bastan. daha yuksek olmali idi.. kisacasi hukumet kiraci ve ev sahiplerini birbirine dusurdu.. ne kiracinin tercihi ne ev sahiplerinin tercihi ekonominin boyle olmasi.. 1 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    hdidkndkdbdjsn 0 2 Yanıtla
  • Sofia Willim:
    Ben bile 25 bin kira ödüyorum mahalle arasında bebekte oturuyor en az 200 bin oraların krasi bunlar böyleyken biz napalim ölelim 1 0 Yanıtla
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