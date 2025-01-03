Ferdi Tayfur, Ata Demirer\'e hakkını helal etmeden öldü

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Antalya'da tedavi gören arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Müzik kariyeri boyunca pek çok albüm ve şarkıya imza atan sanatçı 79 yaşındaydı.

ATA DEMİRER'E HAKKINI HELAL ETMEDEN ÖLDÜ

Ünlü sanatçının ölümü sonrası kapanmış defterler yeniden açıldı. Berlin Kaplanı filmi yüzünden davalık olan, 2017 yılında davayı kaybeden ve hemen her platformda Ata Demirer'e kırgınlığını dile getiren Ferdi Tayfur, ünlü komedyene hakkını asla helal etmeyeceğini söylemişti.

ATA DEMİRER SESSİZ

Dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden Ferdi Tayfur için neredeyse tüm sanat camiası yasa boğulup, taziye mesajları yayınlarken Ata Demirer ise şu saate kadar sessizliğini korumayı tercih etti.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

İkiliyi karşı karşıya getiren sürece şöyle gelindi; Tayfur ile Demirer, 2009'da aynı programa konuk oldu. Ferdi Tayfur, yayın sırasında 'Lambalı Saz' adlı film projesinden bahsederek Demirer'e başrol teklif etti. Ata Demirer ise sanatçıdan senaryosunu kendisine göndermesini istedi.

"İZİNSİZ ALINTI YAPTI"

3 yıl sonra Demirer, 'Berlin Kaplanı' adlı sinema filmini vizyona çıkardı. Bunun üzerine de Ferdi Tayfur, "Gönderdiğim senaryodan izinsiz alıntı yaptı" diyerek dava açtı. Ünlü komedyen ise iddiayı reddederek, Tayfur'un senaryosunun eline ulaşmadığını söyledi. Davada, mahkeme Demirer'i haklı buldu. Hâkim, 'Berlin Kaplanı'nın senaryosunun Demirer'e ait olduğuna, Tayfur'un film üzerinde hiçbir hakkının bulunmadığına hükmetti. Ferdi Tayfur, katıldığı bir programda 'Berlin Kaplanı'nın kendi senaryosundan alıntı yapılarak çekilmesinden dolayı üzülerek felç geçirdiğini ifade etmişti.