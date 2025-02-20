Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, bebeğinin sağlık durumunu paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, bebeğinin sağlık durumunu paylaştı

Geniş Video İzle

Üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayan Tuğçe Tayfur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bebeğinin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek tüm sevenlerine teşekkür etti.

20.02.2025 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayarken, dün sevenlerinden dua istediği bebeğinin sağlık durumunu paylaştı.

Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yuman usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı kızı Tuğçe Tayfur'un sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda Tuğçe Tayfur "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin. Bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz" sözleriyle dua istemişti.

SON DURUMU PAYLAŞTI

Tayfur, bebeği için yaptığı son paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bebeğimizin durumu üç hafta sonra daha kesin olarak netleşecek ama iyiye gidiyoruz elhamdülillah. Yer gök dua bunu bir kez daha anladım. Yanımda olmasa da kalbiyle en içten dilekleriyle dualar eden herkese çok teşekkür ederim"

Ferdi Tayfur'un Kızı Tuğçe Tayfur, Bebeğinin Sağlık Durumunu Paylaştı
Ferdi Tayfur\'un kızı Tuğçe Tayfur, bebeğinin sağlık durumunu paylaştı

Sosyal Medya, Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, bebeğinin sağlık durumunu paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hasan Babacan:
    bize ne ya bize ne abi anası babası düşünsün bize ne 28 1 Yanıtla
  • Can dostum:
    Birşey Yok Numara Yaptı Gündem de Olmak İçin Hem Bizi İlgilendirmez 21 1 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Merak içindeydi Türk halkı bu bilgiden sonra nasıl bı rahatlama oldu haberinizin ta 22 0 Yanıtla
  • Merih Akyol:
    Merak etmeyen girip bakmaz, sizi ilgilendirmedigini dusundugunuz haberleri okumayin yahu. 15 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    bu karaktersizleri haber yapmayın babasına yanlış yapan bu millete ne faydası olur serseri kocasıyla ne halleri varsa görsünler 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
12:47 Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
12:10 Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu Nur Viral utancından yüzünü kapattı Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
12:09 Dikkat sizin de cebiniz yanabilir İzmariti yere atıp ceza yedi Dikkat sizin de cebiniz yanabilir! İzmariti yere atıp ceza yedi
11:59 ABD’de 3 haftada 7. uçak kazası: Arizona’da iki uçak çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti ABD'de 3 haftada 7. uçak kazası: Arizona'da iki uçak çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti
11:59 Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay
11:56 e-Devlet’ten yeni hizmet Resmi Gazete’de yayımlandı e-Devlet'ten yeni hizmet! Resmi Gazete'de yayımlandı
11:54 Mehmet Ali Erbil’in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik Mehmet Ali Erbil'in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 08:53:58. #1.13#
SON DAKİKA: Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, bebeğinin sağlık durumunu paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.