Ferdi Tayfur\'un kızı Tuğçe Tayfur hamilelik sürecinde kilo aldı

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 5 ay önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturan Tayfur, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.

Hamilelik süreci boyunca sevenlerini bilgilendiren ünlü isimin belirginleşen karnı dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından üç fotoğraf paylaşan Tayfur altına, 'Üçüncü resim şaka mı? Ayakkabılarımı göremiyorum! Sakın kilo almışsın demeyin' notunu düştü.