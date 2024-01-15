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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur hamilelik sürecinde kilo aldı - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur hamilelik sürecinde kilo aldı

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, hamilelik sürecinde kilo aldı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Tayfur, altına 'Sakın kilo almışsın demeyin' notunu düştü.

Ferdi Tayfur\'un kızı Tuğçe Tayfur hamilelik sürecinde kilo aldı
15.01.2024 - 10:30,  Güncelleme: 10:33
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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 5 ay önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturan Tayfur, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.

Hamilelik süreci boyunca sevenlerini bilgilendiren ünlü isimin belirginleşen karnı dikkat çekti.

Bebek göründü Sakın kilo almışsın demeyin

Sosyal medya hesabından üç fotoğraf paylaşan Tayfur altına, 'Üçüncü resim şaka mı? Ayakkabılarımı göremiyorum! Sakın kilo almışsın demeyin' notunu düştü.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur hamilelik sürecinde kilo aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur hamilelik sürecinde kilo aldı - Son Dakika
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