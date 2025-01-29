Babasıyla davalık olmuştu... Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur mağazasını kapattı - Son Dakika
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Babasıyla davalık olmuştu... Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur mağazasını kapattı

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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde babasıyla yaşadığı gerilimlerle gündeme gelmişti. Tayfur, babasının vefatının ardından mağazasını kapattı.

29.01.2025 16:19  Güncelleme: 16:32
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Arabesk müziğin usta sanatçılarından Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, babasıyla davalık olduğu mağazasını kapattı.

"Hatıran Yeter", "Nisan Yağmuru", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Bana da Söyle", "Çeşme" ve "Huzurum Kalmadı" gibi şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur, son dönemde kızı Tuğçe ile yaşadığı tartışmalarla gündeme geliyordu.

Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği tedavisi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MAZAĞASINI KAPATTI

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ise babasının vefatıyla birlikte mağazasını kapattı. Tabelası sökülen ve içi boşaltılan mağazanın neden kapatıldığı henüz bilinmiyor.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur mağazasını kapattı

DAVALIK OLMUŞLARDI

Tuğçe Tayfur, bu mağazalar nedeniyle babası Ferdi Tayfur ile davalık olmuştu. Sanatçı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmaması için dava açmıştı.

Babasıyla davalık olmuştu... Ferdi Tayfur\'un kızı Tuğçe Tayfur mağazasını kapattı

Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Babasıyla davalık olmuştu... Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur mağazasını kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Murat Çevre:
    Nedeni belli değilmi.. zaten yeterince miras kaldı ne yapacak mağazayi 91 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Paraya ihtiyacı mı kaldı ki dünyaları bıraktı 69 0 Yanıtla
  • Ömer Mükyen:
    mekanın cennet olsun inşallah ferdi baba ???????????? 49 5 Yanıtla
  • Nuri Aydemir:
    insanları fesatlık yüzünde baba kızı bir birine düşürdüler dünya fesat insanlarla dolu dünya var oldukça fesatların iki yakası bir araya gelmesin rıhat uyu. ferdi baba... 37 2 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    DAMAT NİHAYET MURADINA ERDİ ON DÖNÜM BOSTAN YANGEL YAT OSMAN 32 1 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    miras nedeni o 21 0 Yanıtla
  • Sener Senol:
    600 milyar para gelecek skrm magazasina demistir tokmakçi 19 1 Yanıtla
  • Berk null:
    mirasın kokusunu akfi mağaza ne gerek kaldiki yazık rahmetli ferdi Tayfur abiye çok büyük vefasız lik yaptı ayakları na kapanacaktin af dilemeliydin Allah rahmet etsin inşeEllah 18 2 Yanıtla
  • Sener Senol:
    lan tokmakci yasadin bu dunyada isin is 13 1 Yanıtla
  • Sefa Hisar:
    Kadir kıymet bilmedik evlat."Allah evladın hayırlısını versin". 12 1 Yanıtla
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