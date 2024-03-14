Ferhat Göçer'in şarkısı Nuri Bilge Ceylan'ın filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de kullanıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ferhat Göçer'in şarkısı Nuri Bilge Ceylan'ın filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de kullanıldı

Ferhat Göçer\'in şarkısı Nuri Bilge Ceylan\'ın filmi \'Kuru Otlar Üstüne\'de kullanıldı

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı, şarkıcı Ferhat Göçer'in 'Son Aşkım' adlı şarkısı, Buri Bilge Ceylan'ın kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de kullanıldığı öğrenildi. Göçer, bu durumdan haberdar olmadığını ve Nuri Bilge Ceylan'ın filmine şarkısının dahil edilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

14.03.2024 02:30  Güncelleme: 02:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı, şarkıcı Ferhat Göçer'in 'Son Aşkım' adlı şarkısı, Buri Bilge Ceylan'ın kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de kullanıldığı öğrenildi.

"BANA DA SÜRPRİZ OLDU"

Ferhat Göçer, "Nuri Bilge Ceylan çok değerli bir yönetmen, onun filminde benim şarkımın kullanması beni çok mutlu eder, gururlandırır. Filmi izleyen arkadaşlarım bana söyledi.

Onun üzerine izledim ve gördüm. Bu arada filmi de çok beğendim. Bana da sürpriz oldu. Bana bildirse de telif istemezdim zaten" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik

Kuru Otlar Üstüne, Nuri Bilge Ceylan, Ferhat Göçer, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ferhat Göçer'in şarkısı Nuri Bilge Ceylan'ın filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de kullanıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:46 Ekmek ve simide bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak Ekmek ve simide bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak
00:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen’deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen'deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti
21:35 Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara’da gayrimenkul işine başladı mağdurlar çoğalıyor Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul işine başladı; mağdurlar çoğalıyor
21:04 Seçimden sonra harekete geçecek Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı Seçimden sonra harekete geçecek! Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı
17:41 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 6 anket şirketinin İstanbul anketinden çıkan sonuçlar İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 6 anket şirketinin İstanbul anketinden çıkan sonuçlar
00:07 DEM’in İstanbul adayı Beştaş’tan yarıştan çekileceği iddialarına yanıt: Buradan söylüyorum, çekilmeyeceğim DEM'in İstanbul adayı Beştaş'tan yarıştan çekileceği iddialarına yanıt: Buradan söylüyorum, çekilmeyeceğim
23:39 Yol verme tartışması kanlı bitti İETT otobüs şoförü bıçaklandı Yol verme tartışması kanlı bitti! İETT otobüs şoförü bıçaklandı
23:32 Sevinç krizi giderek büyüyor Pendikspor, Mert Hakan Yandaş’ı şikayet etti Sevinç krizi giderek büyüyor! Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ı şikayet etti
23:19 Kayseri’de DEM Parti’nin seçim aracı kurşunlandı Kayseri'de DEM Parti'nin seçim aracı kurşunlandı
21:45 Galatasaray’dan Ali Koç’a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik Galatasaray'dan Ali Koç'a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik
21:44 Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu’na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu'na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
16:43 Ali Koç’tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak Ali Koç'tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 03:26:46. #1.12#
SON DAKİKA: Ferhat Göçer'in şarkısı Nuri Bilge Ceylan'ın filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de kullanıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement