Ferhat Göçer\'in şarkısı Nuri Bilge Ceylan\'ın filmi \'Kuru Otlar Üstüne\'de kullanıldı

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı, şarkıcı Ferhat Göçer'in 'Son Aşkım' adlı şarkısı, Buri Bilge Ceylan'ın kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de kullanıldığı öğrenildi.
"BANA DA SÜRPRİZ OLDU"
Ferhat Göçer, "Nuri Bilge Ceylan çok değerli bir yönetmen, onun filminde benim şarkımın kullanması beni çok mutlu eder, gururlandırır. Filmi izleyen arkadaşlarım bana söyledi.
Onun üzerine izledim ve gördüm. Bu arada filmi de çok beğendim. Bana da sürpriz oldu. Bana bildirse de telif istemezdim zaten" ifadelerini kullandı.
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