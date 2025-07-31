Feyza Civelek, müstehcen partilerle tanınan Ferhat Günay\'la birlikte görüntülendi

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Nilay" karakteriyle tanınan genç oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz akşam Maslak İTÜ Stadyumu'nda sahne alan dünyaca ünlü sanatçı Justin Timberlake'in konserinde dikkat çeken bir isimle birlikte görüntülendi. Civelek'in yanında yer alan kişi, sosyal medyada "Fergio Bey" lakabıyla bilinen ve hakkındaki iddialarla gündemden düşmeyen Ferhat Günay idi.

YETİŞKİNLERE ÖZEL PARTİLERLE TANINDI

Ferhat Günay, internet ortamında "Fergio Bey" olarak tanınıyor. Özellikle 2023 yılında adını duyurduğu yetişkinlere özel müstehcen partiler ile sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Aynı yıl tutuklanan Günay, 2024 Mayıs ayında tahliye edilmişti. Ancak hakkındaki tartışmalar tahliyesi sonrası da dinmedi.

YENİ DAVA AÇILDI: KARA PARA AKLAMA SUÇLAMASI

Tahliyesinin ardından Günay hakkında bu kez kara para aklama suçlamasıyla yeni bir dava açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Günay'ın mali durumu ile uyumsuz şekilde gerçekleşen yüksek tutarlı para hareketleri mercek altına alındı. Dosyada yer alan bilgi ve belgelere göre Ferhat Günay ve iki kişi hakkında 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

"ÇOK ÖZEL BİR İNSAN" DEDİ, SORULARI GEÇİŞTİRDİ

Konser çıkışı basın mensuplarının görüntülediği Feyza Civelek, Ferhat Günay ile ilgili gelen sorulara kısa bir yanıt vermekle yetindi. "Çok özel bir insan" ifadelerini kullanan oyuncu, Günay ile olan ilişkisinin niteliği hakkında detay vermekten kaçındı. Civelek, hızlı adımlarla aracına binerek oradan uzaklaştı.