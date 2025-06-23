Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya\'dan beklenmedik hareket
23.06.2025 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

''Gelin Takımı 2'' filminin Fethiye'deki çekimlerinde kriz çıktı. Nilperi Şahinkaya, geçmişte kendisine alkollü yaklaştığı için dava açtığı Burak Deniz'in doğum gününü kutlayan Fırat Çelik'e hesap sordu. Tartışma büyüyünce bardak fırlattı, araya giren Şebnem Bozoklu sandalyeden düştü. Ertesi gün pişmanlığını dile getiren Şahinkaya, ekip arkadaşlarından özür diledi.

Yakında vizyona girecek "Gelin Takımı 2" filminin çekimleri sırasında tansiyon yükseldi. Başrollerden Nilperi Şahinkaya'nın, rol arkadaşı Fırat Çelik'le yaşadığı tartışma ekibi alarma geçirdi. Olayın adresi ise doğasıyla ünlü Fethiye Kabak Koyu.

Önümüzdeki aylarda sinemaseverlerle buluşacak filmin Fethiye etabında ekip, çekimler dışında aynı otelde konakladı. Şahinkaya'nın canlandırdığı "Deniz" karakteriyle yer aldığı ekipte, Seda Bakan, Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu ve Fırat Çelik de bulunuyordu.

Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Ancak bir akşam saatlerinde, ekip yemek masasında sohbet ederken atmosfer aniden değişti. Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik'e, "2022 yılında Adana'da içkili şekilde masama gelip beni rahatsız eden Burak Deniz'in doğum gününü neden kutladın?" şeklinde bir soru yöneltti.

Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gerilimin fitilini ateşleyen bu çıkış karşısında Fırat Çelik'in, "Burak benim eski arkadaşım" yanıtı, ortamı daha da alevlendirdi.

Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

BARDAKLAR HAVADA UÇUŞTU, SANDALYE DEVRİLDİ

Görgü tanıklarına göre, Şahinkaya bu cevaba sinirlendi ve önündeki bardakları Çelik'e doğru fırlattı. Masadakiler arasında hızla panik havası oluştu. Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu'nun müdahalesine rağmen oyuncu bir türlü sakinleşmedi. Bu esnada çıkan arbedede Bozoklu'nun sandalyeden düştüğü öne sürüldü. Olay sonrası sette kısa süreli sessizlik hâkim olurken, prodüksiyon ekibi taraflar arasında tansiyonu düşürmek için araya girdi. Taraflardan henüz bir resmi açıklama gelmezken, film ekibinin yaşanan krizi kapalı kapılar ardında çözmeye çalıştığı öğrenildi.

ERTESİ GÜN PİŞMANLIK VE ÖZÜR

Yaşanan olayın ardından set ekibinde soğuk rüzgarlar eserken, ertesi sabah yeni bir gelişme yaşandı. Nilperi Şahinkaya, alkolün de etkisiyle kontrolünü kaybettiğini kabul ederek ekip arkadaşlarından tek tek özür diledi. Oyuncunun pişmanlığı karşısında ekipten bazı isimlerin durumu anlayışla karşıladığı, ortamın ise zamanla yumuşamaya başladığı öğrenildi.

Nilperi Şahinkaya, Şebnem Bozoklu, Fırat Çelik, Burak Deniz, Magazin, Fethiye, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Magazin Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • HÜSEYİN DALCI:
    Ne büyük haber breh breh , etrafımızda kıyamet kopuyor, verdiğiniz habere bak ! 31 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi

20:28
İran’ın Katar ve Irak saldırısının ardından Beyaz Saray’da dikkat çeken önlem
İran'ın Katar ve Irak saldırısının ardından Beyaz Saray'da dikkat çeken önlem
20:11
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:43
Nereden nereye 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:37
Hindistan’da skandal görüntü Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 20:46:41. #7.13#
SON DAKİKA: Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.