Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya\'dan beklenmedik hareket

Yakında vizyona girecek "Gelin Takımı 2" filminin çekimleri sırasında tansiyon yükseldi. Başrollerden Nilperi Şahinkaya'nın, rol arkadaşı Fırat Çelik'le yaşadığı tartışma ekibi alarma geçirdi. Olayın adresi ise doğasıyla ünlü Fethiye Kabak Koyu.

Önümüzdeki aylarda sinemaseverlerle buluşacak filmin Fethiye etabında ekip, çekimler dışında aynı otelde konakladı. Şahinkaya'nın canlandırdığı "Deniz" karakteriyle yer aldığı ekipte, Seda Bakan, Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu ve Fırat Çelik de bulunuyordu.

Ancak bir akşam saatlerinde, ekip yemek masasında sohbet ederken atmosfer aniden değişti. Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik'e, "2022 yılında Adana'da içkili şekilde masama gelip beni rahatsız eden Burak Deniz'in doğum gününü neden kutladın?" şeklinde bir soru yöneltti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gerilimin fitilini ateşleyen bu çıkış karşısında Fırat Çelik'in, "Burak benim eski arkadaşım" yanıtı, ortamı daha da alevlendirdi.

BARDAKLAR HAVADA UÇUŞTU, SANDALYE DEVRİLDİ

Görgü tanıklarına göre, Şahinkaya bu cevaba sinirlendi ve önündeki bardakları Çelik'e doğru fırlattı. Masadakiler arasında hızla panik havası oluştu. Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu'nun müdahalesine rağmen oyuncu bir türlü sakinleşmedi. Bu esnada çıkan arbedede Bozoklu'nun sandalyeden düştüğü öne sürüldü. Olay sonrası sette kısa süreli sessizlik hâkim olurken, prodüksiyon ekibi taraflar arasında tansiyonu düşürmek için araya girdi. Taraflardan henüz bir resmi açıklama gelmezken, film ekibinin yaşanan krizi kapalı kapılar ardında çözmeye çalıştığı öğrenildi.

ERTESİ GÜN PİŞMANLIK VE ÖZÜR

Yaşanan olayın ardından set ekibinde soğuk rüzgarlar eserken, ertesi sabah yeni bir gelişme yaşandı. Nilperi Şahinkaya, alkolün de etkisiyle kontrolünü kaybettiğini kabul ederek ekip arkadaşlarından tek tek özür diledi. Oyuncunun pişmanlığı karşısında ekipten bazı isimlerin durumu anlayışla karşıladığı, ortamın ise zamanla yumuşamaya başladığı öğrenildi.