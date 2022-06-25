Finale günler kala Survivor All Star'a veda eden isim Nagihan Karadere oldu - Son Dakika
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Finale günler kala Survivor All Star'a veda eden isim Nagihan Karadere oldu

25.06.2022 07:48

30 Haziran'da final yapacak olan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Nagihan, Hikmet ve Ayşe'nin olduğu eleme potasında en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim Nagihan Karadere oldu. İzleyiciler tarafından finalist olarak gösterilen Nagihan, veda konuşmasında "Keşke finali görebilseydim" dedi.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star'ın finali için geri sayım başladı. Dokunulmazlık oyunlarında mücadele eden yarışmacılar, finale kalabilmek için parkurda kıyasıya yarıştı.

NAGİHAN ELENDİ

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığı kazanan Adem, Ayşe'nin adını verdi. ikinci dokunulmazlığını kazanan Ayşe ise Nagihan'ın adını söyledi.3. dokunulmazlığı kazanan yine Adem oldu ve potaya Hikmet'i gönderdi. Dün akşam yapılan konseyde ise adaya veda eden isim açıklandı. Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı, seyircilerden en az SMS'i alarak finale günler kala yarışmadan elenen ismin Nagihan Karadere olduğunu söyledi.

"KEŞKE FİNALİ GÖREBİLSEYDİM"

Performansından dolayı finale aday olarak gösterilen ancak istediği başarıyı yakalayamayan Nagihan, veda konuşmasında "Söyleyecek bir şey yok. Büyük mücadeleler verdim. keşke finali görebilseydim sonu görebilseydim ama kısmet değilmiş. Tek üzüldüğüm konu kızımdan çok defa ayrı kaldım sonuca gidemediğim için... Sonuç tamamen seyircimizin elinde. Bana SMS gönderen herkese sonuna kadar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Nagihan Karadere, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Finale günler kala Survivor All Star'a veda eden isim Nagihan Karadere oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Finale günler kala Survivor All Star'a veda eden isim Nagihan Karadere oldu - Son Dakika
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