Fındık Bahçesinde Eğlenceli Konser - Son Dakika
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Fındık Bahçesinde Eğlenceli Konser

Fındık Bahçesinde Eğlenceli Konser
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Ordu'da fındık işçileri, konserle hasadı eğlenceli hale getirerek moral buldu.

Ordu'da fındık hasadı yapan işçiler, alışılmışın dışında bir etkinlikle moral buldu. Profesyonel olarak müzikle ilgilenen Gündüz Güleryüz'ün fındık bahçesine kurduğu ses sistemiyle verdiği mini konserde işçiler, fındık toplarken şarkılara eşlik edip oyun oynadı.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta hasat devam ediyor. Üretici ve işçiler eğlenceli kimi zaman şarkı ve türküler seslendirerek, hasadı eğlenceli hale getiriyor. Ancak Altınordu ilçesi Yağızlı Mahallesi'nde fındık hasadı için bahçeye giren işçiler, Anadolu Rock konseri ve çalışmayı bir arada yaşadı. Profesyonel olarak sahne alan Gündüz Güleryüz, kurduğu hoparlör sistemiyle işçilere Anadolu Rock ve Karadeniz yöresine ait şarkılardan oluşan mini konser verdi. İşçiler de zaman zaman şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı. Konserde fındık toplayan işçiler hep birlikte müzik eşliğinde oynarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

"Biten Anadolu Rock'u yeniden Ordu'dan doğdurmaya çalışıyoruz"

Profesyonel olarak müzikle ilgilenen 47 yaşındaki Gündüz Güleryüz, konseri fındık hasadını eğlenceli hale getirmek amacıyla düzenlediklerini söyledi. Güleryüz, "Kimse kuru kuruya fındık toplamak istemez. Biz de konser vererek, biten Anadolu Rock'u yeniden Ordu'dan doğdurmaya çalışıyoruz. Burada eğlencenin en mutlu anını yaşıyoruz. Profesyonel olarak müzikle uğraşıyorum, albümüm var. 300 tane söz ve müziği bana ait bestem var. Tarzımız rock ancak tüm şarkıları söylüyoruz. Fındık bahçesinde 'İşçisin sen işçi kal' modu ile uygun kıyafetlerle fındığımızı topluyoruz. Müziğin olduğu her yerde hayat vardır" dedi.

"Ücret ve bilet olmadan konser verildi"

Bahçede fındık toplayan Eren Arslan ise böyle bir etkinliği ilk kez yaşadıklarını belirterek, "Normalde arıcılıkla uğraşıp kraliçe arı üretiyorum. Fındık zamanı olduğu için bahçedeyiz. Ücret ve bilet olmadan konser verildi. Sağ olsun abimiz burada kendi sistemi vardı, o şekilde fındık toplayıp eğleniyoruz. Fındık bahçesinde normalde bizler söylemeye çalışıyoruz ama bu şekilde bir deneyim ilk defa oldu" diye konuştu.

"Fındık toplarken böyle bir deneyim yaşamak mükemmel oldu"

Yaklaşık 5 yıldır Ordu'da yaşayan ve hayatında ilk kez bu yıl fındık hasadına katılan Neslihan Akay da kızıyla birlikte farklı bir deneyim yaşadığını ifade etti. Akay, "Bahçede fındık toplamak ayrı, bir de böyle konser olması çok ayrı, çok farklı bir deneyim oldu. Çok şaşırdık. Konser harika oldu. Ben eğlenceyi seven bir insanım, fındık toplarken bu şekilde deneyim yaşamak eğlenceli oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Magazin, Müzik, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fındık Bahçesinde Eğlenceli Konser - Son Dakika

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