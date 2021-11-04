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Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika

Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu

04.11.2021 20:47
Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu

İzleyicileri yaptığı programla ekran başına toplayan Müge Anlı'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğrafına binlerce beğeni geldi. Fotoğraf çektirmeyi hiç sevmediğini söyleyen Müge Anlı, siyah elbisesiyle dikkatleri üzerinde topladı.

ATV ekranlarında yaptığı programla adından söz ettiren Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda kendi adına Instagram hesabı açmıştı. Kısa sürede Instagram'da 2 milyonun üzerinde takipçisi olan Anlı, zaman zaman özel hayatından paylaşım yapıyor.

BEĞENİ YAĞDI

47 yaşındaki Anlı, son paylaşımında ise takipçilerinin beğeni butonunu kırmasına neden oldu. Siyah elbisesiyle verdiği pozu paylaşan Anlı, birkaç saat içinde 400 bine yakın beğeni topladı.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYİ SEVMİYOR"

Müge Anlı, Instagram'dan yaptığı paylaşımına, "Fotoğraf çektirmeyi hiç sevmediğimi herkes bilir. Ancak benim tatlı paparazzimin çektiği bu fotoğrafı görünce, keşke poz verseydim demeden edemedim" notunu düştü.

Müge Anlı, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika
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