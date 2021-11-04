Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu

ATV ekranlarında yaptığı programla adından söz ettiren Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda kendi adına Instagram hesabı açmıştı. Kısa sürede Instagram'da 2 milyonun üzerinde takipçisi olan Anlı, zaman zaman özel hayatından paylaşım yapıyor.

BEĞENİ YAĞDI

47 yaşındaki Anlı, son paylaşımında ise takipçilerinin beğeni butonunu kırmasına neden oldu. Siyah elbisesiyle verdiği pozu paylaşan Anlı, birkaç saat içinde 400 bine yakın beğeni topladı.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYİ SEVMİYOR"

Müge Anlı, Instagram'dan yaptığı paylaşımına, "Fotoğraf çektirmeyi hiç sevmediğimi herkes bilir. Ancak benim tatlı paparazzimin çektiği bu fotoğrafı görünce, keşke poz verseydim demeden edemedim" notunu düştü.