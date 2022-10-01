Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, İstanbul gecelerinde! Bir kadınla görüntülenen Hollandalının korumalarıyla gazeteciler arasında itişme yaşandı - Son Dakika
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Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, İstanbul gecelerinde! Bir kadınla görüntülenen Hollandalının korumalarıyla gazeteciler arasında itişme yaşandı

01.10.2022 00:14

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, İstanbul'da bir gece kulübünün çıkışında gazetecilere yakalandı. Hollandalının görüntü vermek istememesi üzerine korumalarıyla gazeteciler arasında itişme yaşandı.

2019 yılında Yolanthe Cabau'dan boşandıktan sonra çok fazla ortalarda görünmeyen Wesley Sneijder, önceki gece İstanbul gecelerinde boy gösterdi.

Galatasaray'ın eski yıldızının olaylı İstanbul gecesi! Mekanda tanıştığı kızla eve gitti

MEKANDA TANIŞMIŞLAR

Sabaha karşı 05.00 sularında mekanda tanıştığı kız arkadaşıyla evinin yolunu tutmaya hazırlanan Sneijder, kapıda basın mensuplarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Galatasaray'ın eski yıldızının olaylı İstanbul gecesi! Mekanda tanıştığı kızla eve gitti

KAMERALARI GÖRÜNCE PANİK YAPTILAR

Korumalarını gazetecilerin üzerine salan ve görüntü alınmasını istemeyen eski futbolcu, panikleyerek sevgilisini bırakıp önden araca bindi ve kapıyı hemen kapatmalarını söyledi. Korumalardan birisi gazetecilere müdahalede bulunmaya çalışsa da görüntü alınmasına engel olamadı.

Galatasaray'ın eski yıldızının olaylı İstanbul gecesi! Mekanda tanıştığı kızla eve gitti
Galatasaray'ın eski yıldızının olaylı İstanbul gecesi! Mekanda tanıştığı kızla eve gitti
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Kaynak: Snob Magazin

Wesley Sneijder, Galatasaray, Hollanda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, İstanbul gecelerinde! Bir kadınla görüntülenen Hollandalının korumalarıyla gazeteciler arasında itişme yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, İstanbul gecelerinde! Bir kadınla görüntülenen Hollandalının korumalarıyla gazeteciler arasında itişme yaşandı - Son Dakika
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