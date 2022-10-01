Korumalarını gazetecilerin üzerine salan ve görüntü alınmasını istemeyen eski futbolcu, panikleyerek sevgilisini bırakıp önden araca bindi ve kapıyı hemen kapatmalarını söyledi. Korumalardan birisi gazetecilere müdahalede bulunmaya çalışsa da görüntü alınmasına engel olamadı.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, İstanbul gecelerinde! Bir kadınla görüntülenen Hollandalının korumalarıyla gazeteciler arasında itişme yaşandı - Son Dakika

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