2019 yılında Yolanthe Cabau'dan boşandıktan sonra çok fazla ortalarda görünmeyen Wesley Sneijder, önceki gece İstanbul gecelerinde boy gösterdi.
Sabaha karşı 05.00 sularında mekanda tanıştığı kız arkadaşıyla evinin yolunu tutmaya hazırlanan Sneijder, kapıda basın mensuplarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Korumalarını gazetecilerin üzerine salan ve görüntü alınmasını istemeyen eski futbolcu, panikleyerek sevgilisini bırakıp önden araca bindi ve kapıyı hemen kapatmalarını söyledi. Korumalardan birisi gazetecilere müdahalede bulunmaya çalışsa da görüntü alınmasına engel olamadı.
Son Dakika › Magazin › Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, İstanbul gecelerinde! Bir kadınla görüntülenen Hollandalının korumalarıyla gazeteciler arasında itişme yaşandı - Son Dakika