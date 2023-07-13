Galatasaraylı küçük hayranı tarafından öpücük yağmuruna tutulan Simge'den tebessüm ettiren tepki: Öpmedi, beni yedi

Miş Miş, Yankı, Prens ve Prenses, Üzülmedin mi? ve son olarak Çapkınca şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan Simge, "Aşkın Olayım" şarkısıyla Galatasaraylı taraftarların gözdesi oldu. Şampiyonluk kutlamasında Icardi ile Aşkın Olayım'ı söyleyen Simge, son konserinde Galatasaraylı bir hayranını sahneye çıkardı.

"SADECE ÖPMEDİ, YEDİ"

Icardi hayranlığından dolayı saçlarını sarıya boyatan Noyan isimli çocuk, sahneye çıkar çıkmaz Simge'yi öpücüklere boğdu. Küçük hayranının sarılarak peş peşe öpmesiyle neye uğradığını şaşıran Simge ise "Sadece öpmedi, beni yedi. Buradaki en şanslı erkek sensin bence Küçük Icardi" dedi. Simge ile küçük taraftarın konserdeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başladı.