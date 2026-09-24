Gamze Özçelik\'in eşinden beğeni butonunu çökerten paylaşım

Oyunculuğu bıraktıktan sonra insani yardım çalışmalarına ağırlık veren Gamze Özçelik, 2024 yılında Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile evlenmişti. Strik, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak Özçelik'e romantik sözlerle seslendi.

"KRALLIĞIMIN KRALİÇESİ"

Eşi Gamze Özçelik ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Reshad Strik, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bana krallığımın kraliçesini verdiği, en zor zamanlarda yanımda olan bir eş nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum. Seni bana hediye ettiği için her zaman dua edip O'na şükredeceğim."