"Gangsta's Paradise" şarkısıyla büyük üne kavuşan rapçi Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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"Gangsta's Paradise" şarkısıyla büyük üne kavuşan rapçi Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti

29.09.2022 09:40
"Gangsta's Paradise" şarkısıyla büyük üne kavuşan rapçi Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti

Gangsta's Paradise şarkısıyla 1990'lı yıllara damga vuran rap şarkıcısı Coolio, kalp yetmezliği sonucu 59 yaşında yaşamını yitirdi.

ABD'li rap şarkıcısı Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti. 1995'te Gangsta's Paradise adlı şarkısıyla büyük üne kavuşan Coolio'nun bir arkadaşının evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Menajeri, doktorların Coolio'nun kalp yetmezliği sonucu öldüğünü düşündüğünü aktardı.

GANGSTA'S PARADISE ŞARKISIYLA BİRÇOK ÖDÜL KAZANDI

Gerçek adı Artis Leon Ivey Jr. olan rapçi, Gangsta's Paradise şarkısıyla Grammy dahil birçok ödül kazanmıştı.

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Coolio, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Gangsta's Paradise' şarkısıyla büyük üne kavuşan rapçi Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Gangsta's Paradise" şarkısıyla büyük üne kavuşan rapçi Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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