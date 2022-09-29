"Gangsta's Paradise" şarkısıyla büyük üne kavuşan rapçi Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti

ABD'li rap şarkıcısı Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti. 1995'te Gangsta's Paradise adlı şarkısıyla büyük üne kavuşan Coolio'nun bir arkadaşının evinde ölü bulunduğu bildirildi.
Menajeri, doktorların Coolio'nun kalp yetmezliği sonucu öldüğünü düşündüğünü aktardı.
Gerçek adı Artis Leon Ivey Jr. olan rapçi, Gangsta's Paradise şarkısıyla Grammy dahil birçok ödül kazanmıştı.
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