Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Sefo konseri düzenlenecek

Magazin

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında popüler şarkıcı Sefo hayranlarıyla buluşacak.

Göz alıcı sahne şovlarıyla Gazi şehirlilere unutulmaz bir gece yaşatacak olan Sefo Konseri için geri sayım başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Turizm Daire Başkanlığı'nın organize ettiği konser 28 Ağustos Çarşamba günü Festivaller Park'ında saat 20.30'da yapılacak.

Sevilen şarkıcı Sefo; "Bilmem mi?", "İmparator", "Bonita", "Affettim", "Isabelle" gibi sevilen şarkıları başta olmak üzere geniş repertuvarıyla Gazi şehirlilerle yeniden bir araya gelecek. - GAZİANTEP