Geçen Ay Ayrılan Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur Cephesinde Flaş Gelişme - Son Dakika
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Geçen Ay Ayrılan Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur Cephesinde Flaş Gelişme

11.03.2022 22:35
Geçen Ay Ayrılan Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur Cephesinde Flaş Gelişme

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman, aralarındaki buzları yeniden eritti. 4 kez ayrılıp barışan çiftin, aşklarına 5. kez şans verdiği ortaya çıktı.

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, dijital platformda Canan Özgen'in sunumuyla yayınlanan '40' programına katılmıştı. Müjde Uzman'la birlikteliği boyunca 'Ayrıldılar' ve 'Yeniden barıştılar' haberleriyle gündeme gelen Uğur, ünlü oyuncu ile neden ayrıldıklarını ilk kez açıklamıştı.

Oğuzhan Uğur, oyuncu Müjde Uzman'la biten ilişkisi hakkında, şunları söylemişti: "Biz hiç ex (eski) olmadık, hep nex'i (sonrası) zorladık. Biz EKG cihazı gibiydik, sürekli hareketli. 'Dümdüz olsak zaten aşk ölecek' dedik, o yüzden tutkulu bir ilişki yaşadık."

Geçen ay ayrılan Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur, yeniden barıştı. Bugüne kadar 4 kez ayrılıp barışan çiftin birbirlerine 5. kez şans verdiği öğrenildi.

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Oğuzhan Uğur, Müjde Uzman, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Geçen Ay Ayrılan Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur Cephesinde Flaş Gelişme - Son Dakika


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