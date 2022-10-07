Kendisinden 17 Yaş Küçük Sevgilisiyle Görüntülendi - Son Dakika
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Kendisinden 17 Yaş Küçük Sevgilisiyle Görüntülendi

07.10.2022 10:22
Kendisinden 17 Yaş Küçük Sevgilisiyle Görüntülendi

'Gecenin Ucunda' dizisinde rol alan Kaan Taşaner (43), kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura ile İstinyePark'da objektiflere takıldı. İşte detaylar...

Kendisinden 17 yaş küçük yazar sevgilisiyle sık sık magazin gündeminde yer bulan 43 yaşındaki oyuncu Kaan Taşaner, sevgilisi Seray Dura ile önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Daha önce sokakta tartışırken görüntülenen çift gün boyu el ele dolaştı.

Soruları yanıtsız bırakan ve muhabirlere teşekkür etmekle yetinen Taşaner ve sevgilisi, akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.

Kendisinden 17 Yaş Küçük Sevgilisiyle Görüntülendi

SERAY DURA KİMDİR?

1979 doğumlu olan Kaan Taşaner'in oyuncu sevgilisi Seray Dura, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Seray Dura'nın İstanbul'daki özel bir üniversitenin Sahne Sanatları bölümünden mezun olduğu öğrenildi. Dura'nın oyunculuğun yanı sıra modellikte yaptığı ortaya çıktı.

KAAN TAŞANER KİMDİR?

23 Nisan 1979 yılında Antalya'da doğdu. Konya, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. 2010 yılında "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizide, canlandırdığı "Erdoğan Yaşaran" karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.

Ardından 2013 yılında "Kuzey Güzey" dizisinde "Komiser Şeref'" karakterini canlandırdı. Yine 2013 yılında başrollerinde yer aldığı "Kayıp" dizisinde "Kemal Özdemir" karakteri ile ekranlara çıktı. 2014 ve 2018 yılları arasında başrollerinde yer aldığı "Diriliş Ertuğrul" dizisinde "Gündoğdu Bey" karakterine hayat verdi.

2018'de "Şahin Tepesi'" dizisinde "Erkan Sarpkaya" karakterini canlandırdı. Yine 2018 yılında yayınlanan "Mehmetçik Kut'ül Amare'" dizisinde, başrolde "Süleyman Askeri'" karakteri ile büyük beğeni topladı. 2020–2021 yılında "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinde Markus ve Mathias karakterleri ile iki farklı rolde izleyici ile buluştu. Son olarak final yapan 'Kanunsuz Topraklar' dizisinde 'Yavuz' karakterini canlandırdı.

Kaan Taşaner'in Oynadığı Diziler

Kanunsuz Topraklar/ Yavuz/ 2021

Uyanış: Büyük Selçuklu/ Mithras-Marcus/ 2020-2021

Şahin Tepesi/ Erkan Sarpkaya/ 2018

Mehmetçik Kut'ül Amare/ Süleyman Askeri/2018

Rengarenk/ Can/ 2016

Diriliş: Ertuğrul/ Gündoğdu Bey/ 2014-2018

Kayıp/ Kemal Özdemir/2013

Kuzey Güney/ Komiser Şeref/ 2012

Fatmagül'ün Suçu Ne?/ Erdoğan Yaşaran/ 2010-2011

Kaan Taşaner'in Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

Esaretin Bedeli/ 2018

Babamın Cesetleri/ 2012

Eros Pansiyon/ 2008-2009

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Kaynak: Snob Magazin

Kaan Taşaner, alışveriş, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kendisinden 17 Yaş Küçük Sevgilisiyle Görüntülendi - Son Dakika

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