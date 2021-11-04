Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu

2019 yılında Survivor'da yarışan güzel yarışmacı Melisa Emirbayer, geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile nikah masasına oturdu. Apar topar evlenen oyuncu, düğünden birkaç hafta sonra bebek müjdesi verdi.

HAMİLELİK POZLARINI PAYLAŞTI

Melisa Emirbayer, Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerine müjdeli haberi duyurdu. Hamile olduğunu açıklayan Melisa Emirbayer, eşiyle çektirdiği hamilelik pozlarına şu notu düştü: "Yeni yaşımın bana getirdiği en güzel hediye be duyduğum en güzel ses, melodi 'Senin kalp sesin bebeğim'. O ana kadar 25 yaşıma kadar geçirdiğim tüm yıllarımı unutturdun. Unutamayacağım bir yaş oldu benim için 26. Artık 3 kişilik bir aileyiz. Seni çok seviyoruz ailemizin süper babası."

Elinde bebeğinin ultrason görüntüsüyle çektirdiği bir kareyi de paylaşan Emirbayer, takipçilerinden cinsiyet tahmini yapmalarını istedi.