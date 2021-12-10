Geçtiğimiz aylarda boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra buluştu

2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Selin Ciğerci ile kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra, 9 Eylül'de Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içinde boşandı. Ayrıldıktan sonra iş ortaklıklarını da bitiren ve sonrasında yeni ilişkilere yelken açan ikili, önceki akşam birlikte görüntülendi.

"İŞ YEMEĞİ YEDİK"

Ayrıldıktan kısa bir süre sonra akşam yemeğinde buluşan ikilinin evliliklerine 2. bir şansı verdikleri iddia edildi. Gökhan Çıra muhabirlerin, "Barıştınız mı? Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna, "Birlikte buluşup iş yemeği yedik. 'Hayırlı olsun' demeyelim" açıklamasını yaptı.

Selin Ciğerci ise sessizliğini korudu. Mekandan ayrı ayrı çıkan Ciğerci ve Çıra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.

GÖKHAN YENİ SEVGİLİSİNİ SIR GİBİ SAKLIYOR

25 yaşındaki Gökhan Çıra, boşandıktan kısa bir süre sonra sarışın bir kadınla aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Çıra, yeni sevgilisini herkesten gizliyor. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Çıra, bu sefer de sevgilisine sarıldığı bir pozunu paylaştı ve yine genç kadının yüzünü gizledi.

SELİN YENİ AŞKIYLA EL ELE

Selin Ciğerci de geçtiğimiz günlerde basketbolcu Metecan James ile aşk yaşamaya başladı. Yeni sevgililer önceki gün ilk kez el ele görüntülenmişti. Ciğerci de sevgilisiyle bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmış ancak kısa sürede silmişti.