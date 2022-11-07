Nihat Doğan, 5 milyon liraya açtığı güzellik merkezini zarar edince devretti

Gündeme dair yaptığı çıkışlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Nihat Doğan, geçtiğimiz haftalarda 3 aylık hamile sevgilisi Arezoo Gharlar'la nikah masasına oturdu. Şimdilerde baba olmak için gün sayan şarkıcı, büyük umutlarla girdiği güzellik sektöründe zarara uğradı.

"KEŞKE BU İŞLERE GİRMESEYDİM"

2. Sayfa'da yer alan habere göre, şarkıcılığın yanı sıra güzellik sektörüne girerek bir markadan franchising alan Doğan, Cengiz Kurtoğlu gibi ünlü isimlerin katılımıyla bir merkez açmıştı. Merkezi için 5 milyon TL harcayan şarkıcı, şubesi zarar edince kapatma kararı aldı. Merkezini elinden çıkartan Doğan, yakınlarına yaptığı açıklamada "Keşke franchising almasaydım ve güzellik işlerine girmeseydim" diyerek dert yandı.