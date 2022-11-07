Nihat Doğan, 5 milyon liraya açtığı güzellik merkezini zarar edince devretti - Son Dakika
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Nihat Doğan, 5 milyon liraya açtığı güzellik merkezini zarar edince devretti

07.11.2022 09:53

Geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız nikah masasına oturan Nihat Doğan, büyük umutlarla açtığı güzellik merkezinden zarar etti. Ünlü şarkıcı 5 milyon lira harcadığı mekanı devretti.

Gündeme dair yaptığı çıkışlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Nihat Doğan, geçtiğimiz haftalarda 3 aylık hamile sevgilisi Arezoo Gharlar'la nikah masasına oturdu. Şimdilerde baba olmak için gün sayan şarkıcı, büyük umutlarla girdiği güzellik sektöründe zarara uğradı.

"KEŞKE BU İŞLERE GİRMESEYDİM"

2. Sayfa'da yer alan habere göre, şarkıcılığın yanı sıra güzellik sektörüne girerek bir markadan franchising alan Doğan, Cengiz Kurtoğlu gibi ünlü isimlerin katılımıyla bir merkez açmıştı. Merkezi için 5 milyon TL harcayan şarkıcı, şubesi zarar edince kapatma kararı aldı. Merkezini elinden çıkartan Doğan, yakınlarına yaptığı açıklamada "Keşke franchising almasaydım ve güzellik işlerine girmeseydim" diyerek dert yandı.

5 milyon TL'ye güzellik merkezi açan Nihat Doğan, zarara uğrayınca mekanını devretti
5 milyon TL'ye güzellik merkezi açan Nihat Doğan, zarara uğrayınca mekanını devretti
5 milyon TL'ye güzellik merkezi açan Nihat Doğan, zarara uğrayınca mekanını devretti
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Nihat Doğan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nihat Doğan, 5 milyon liraya açtığı güzellik merkezini zarar edince devretti - Son Dakika


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