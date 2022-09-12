Murat Göğebakan'ı Kim Oynayacak? - Son Dakika
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Murat Göğebakan'ı Kim Oynayacak?

12.09.2022 21:09
Murat Göğebakan'ı Kim Oynayacak?

Geçtiğimiz günlerde Murat Göğebakan'ın hayatının beyaz perdeye aktarılacağı açıklanmıştı. Şarkıcının, doğumundan itibaren mücadele içinde geçen yaşamı, hala milyonlarca hayranının dilinden düşürmediği şarkıları, kalbinin önce aşk ile sonra aşk acısı ile karşılaşması ve hastalığıyla mücadelesi film olacak.

Yapımını Metronom Film Yapım ve CNS Productions'ın yapımcılığını ise Oğuz Sözen ve Serkan Günay'ın üstlendiği filmin açıklaması yapıldıktan sonra, Murat Göğebakan'ı kimin oynayacağı büyük merak konusu oldu. Şarkıcının hayranları yapım şirketi ve yapım ekibini mesaj ve mail yağmuruna tuttular! Şarkıya benzerliği ile bu role bizzat aday olan yüzlerce mesajın yanı sıra, hayranları gönüllerinden geçen ünlü isimleri de yazıyorlar.

Haber duyulduktan sonra, bu etkileyici hayat hikayesinde oynamak isteyen çok ünlü isimler de senaryoyu okumak istediler. Yapım şirketi, en doğru kararı vermek için bir süre daha isim telaffuz etmeyeceklerini, titiz bir çalışma ile, hem ailesinin hem de hayranlarının içine sinecek bir kadro oluşturacaklarını belirtiyorlar. Filmin yapımcılarından Oğuz Sözen, ünlü - ünsüz gelen tüm önerileri de titizlikle incelediklerini, bir yandan da Türkiye'nin en ünlü cast direktörleri ile birlikte, pekçok başarılı oyuncu ile görüşmeleri sürdürdüklerini açıkladı.

Senaryosu Lu¨tfi Albayrak ve Sezgin Irmak tarafından kaleme alınan filmde Göğebakan'ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, 'Ben Sana Aşık Oldum' ve 'Vurgunum' diyen milyonlarla buluşmaları ile seyircisine, oğluna, eşine vedası anlatılacak. Filmin 2023 yılında vizyona girmesi hedefleniyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Murat Göğebakan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Murat Göğebakan'ı Kim Oynayacak? - Son Dakika

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