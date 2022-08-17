İhanet Yüzünden Evliliği Bitti! Şok Detaylar... - Son Dakika
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İhanet Yüzünden Evliliği Bitti! Şok Detaylar...

17.08.2022 13:56
İhanet Yüzünden Evliliği Bitti! Şok Detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda 20 yıl süren evliliklerini bitiren İtalyan futbolunun unutulmaz ismi Francesco Totti ve eşi Ilary Blasi hakkında gündem yaratan bir 'ihanet' iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Corriere'nin iddiasına göre; 45 yaşındaki Francesco Totti, ayın 15 gününü Milano'da çalışmak için geçiren 41 yaşındaki eşi Ilary Blasi'nin sık sık Cristiano Iovino ile vakit geçirmesinden rahatsızlık duydu.

'ONA HER ZAMAN SAYGI DUYACAĞIM'

Daha sonra cep telefonunda bulduğu karşılıklı mesajlaşmalarla bu ilişkiyi bitirme kararı aldı. İtalya'da ortaya atılan bu ihanet haberi büyük gündem olurken taraflardan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

"AYRILIK KAÇINILMAZ!"

Totti Temmuz ayında yaptığı boşanma açıklamasında eski eşine saygı duymaya devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Evliliğimizde yaşadığımız krizleri aşmaya çalıştım ama bugün acı da olsa ayrılık seçiminin kaçınılmaz olduğunu anlıyorum. Son aylarda söylediğim ve yaptığım her şey çocuklarımızı ve onların geleceğini korumak içindi. Bu her zaman hayatımın mutlak önceliği olmaya devam edecek.

"ONA SAYGI DUYACAĞIM"

Üç harika çocuğumuzun büyüme sürecinde Ilary'ye yakın olmaya devam edeceğim ve ona her zaman saygı duyacağım. Mahremiyetimize ve özellikle de çocuklarımızın huzuruna sonsuz saygı duyuyorum"

FRANCESCO TOTTİ KİMDİR?

Francesco Totti (d. 27 Eylül 1976; Roma), İtalyan eski futbolcudur. Serie A takımlarından Roma'nın kaptanıdır. Oyun kurucu ve forvet mevkiinde görev yapabilmektedir. 1992-2017 yılları arasında AS Roma takımının formasını giymiştir.

FIFA 100 olarak bilinen Yaşayan En İyi 125 futbolcu listesinde bulunmaktadır. 2 kez Serie A Yılın Futbolcusu, 5 kez Yılın İtalyan Futbolcusu seçilmiştir. 605 Maç 250 Gol ile Serie A tarihinde en çok gol atan 2. futbolcudur. Totti 2006-2007 sezonunda attığı 26 golle İtalya Serie A gol kralı olmuş ve Avrupa Altın Ayakkabı (European Golden Shoe) ödülünü kazanmıştır.

Şampiyonlar Ligi, UEFA ve İtalya Kupasıyla birlikte toplamda 775 maçta 307 golü ve 183 asisti vardır.1 kez Serie A Şampiyonu, 2 kez Coppa Italia ve 2 kez de Supercoppa Italiana'yı kazanmıştır.

1992 yılında profesyonel kariyerine başladığı takım AS Roma'da 28 Mayıs 2017 tarihinde jubile maçına çıkarak emekli olmuştur. Totti, 2002-2022 yılları arasında Ilary Blasi ile evli kalmıştır. Çiftin, üç çocuğu bulunuyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin İhanet Yüzünden Evliliği Bitti! Şok Detaylar... - Son Dakika

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